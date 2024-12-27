Vakıflar Genel Müdürlüğü Ecdat Yadigarı Eserlerin Restorasyonunu Sürdürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü Harfiyen Üzerine Düşüyor

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Türkiye genelinde yürütülen restorasyon çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Aksu, "Şu an 250'yi aşkın onarım ve restorasyon çalışması yürütüyoruz" dedi.

Geniş Bir Kapsamda Eserler Korunuyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ecdat yadigarı eserlerin kapsamlı restorasyon sürecinin devam ettiği bildirildi. Ülke genelindeki 25 bölge müdürlüğü bünyesinde camilerden çeşmelere, türbelerden çarşılara kadar birçok tarihi yapının onarımı gerçekleştiriliyor.

Deprem Bölgesinde Özel Çalışmalar

Restorasyon çalışmaları, 6 Şubat depremi sonrası etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bu bölgelerdeki vakıf eserlerinin tadilat, onarım, konservasyon ve restorasyon programları hız kazanmış durumda.

Çeşitli Yapılarda Onarım Çalışmaları

Örneğin, Hatay'da Mahremiye, Ulu, Sokullu Mehmet Paşa, Habib-i Neccar camileri ile Mar Yuhanna, Rum Katolik ve Süryani Katolik kiliseleri gibi 34 vakıf eseri onarım görmekte. Gaziantep'te ise çeşitli cami ve mescitlerde onarım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, İstanbul'da da Sultanahmet Camii, Beyazıt Camii ve Süleymaniye Külliyesi gibi önemli yapılar restore ediliyor.

Medeniyetin Emanetine Sahip Çıkma Vurgusu

Açıklamasında, Türkiye'nin kadim ve görkemli bir vakıf medeniyeti taşıdığını hatırlatan Genel Müdür Aksu, "Ecdadımız, sırf Allah rızasını gözeterek, insanlara faydalı olmayı murat ederek vatanı eserlerle donatmışlar. Bizler de onların emanetine sahip çıkmakla mükellefiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Aksu, bu tarihi eserlerin zamanın yıpratıcılığından korunmasının en temel görevleri olduğunu vurguladı.