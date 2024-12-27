DOLAR
35,23 -0,16%
EURO
36,76 0,04%
ALTIN
2.974,78 0,1%
BITCOIN
3.400.920,09 -1%

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ecdat Yadigarı Eserlerin Restorasyonunu Sürdürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 250'den fazla restorasyon çalışması ile tarihi eserleri koruma altında alıyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 13:13
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:13
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ecdat Yadigarı Eserlerin Restorasyonunu Sürdürüyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü Harfiyen Üzerine Düşüyor

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Türkiye genelinde yürütülen restorasyon çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Aksu, "Şu an 250'yi aşkın onarım ve restorasyon çalışması yürütüyoruz" dedi.

Geniş Bir Kapsamda Eserler Korunuyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ecdat yadigarı eserlerin kapsamlı restorasyon sürecinin devam ettiği bildirildi. Ülke genelindeki 25 bölge müdürlüğü bünyesinde camilerden çeşmelere, türbelerden çarşılara kadar birçok tarihi yapının onarımı gerçekleştiriliyor.

Deprem Bölgesinde Özel Çalışmalar

Restorasyon çalışmaları, 6 Şubat depremi sonrası etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa illerinde yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Bu bölgelerdeki vakıf eserlerinin tadilat, onarım, konservasyon ve restorasyon programları hız kazanmış durumda.

Çeşitli Yapılarda Onarım Çalışmaları

Örneğin, Hatay'da Mahremiye, Ulu, Sokullu Mehmet Paşa, Habib-i Neccar camileri ile Mar Yuhanna, Rum Katolik ve Süryani Katolik kiliseleri gibi 34 vakıf eseri onarım görmekte. Gaziantep'te ise çeşitli cami ve mescitlerde onarım çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, İstanbul'da da Sultanahmet Camii, Beyazıt Camii ve Süleymaniye Külliyesi gibi önemli yapılar restore ediliyor.

Medeniyetin Emanetine Sahip Çıkma Vurgusu

Açıklamasında, Türkiye'nin kadim ve görkemli bir vakıf medeniyeti taşıdığını hatırlatan Genel Müdür Aksu, "Ecdadımız, sırf Allah rızasını gözeterek, insanlara faydalı olmayı murat ederek vatanı eserlerle donatmışlar. Bizler de onların emanetine sahip çıkmakla mükellefiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Aksu, bu tarihi eserlerin zamanın yıpratıcılığından korunmasının en temel görevleri olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Baykar, İtalyan Piaggio Aerospace'i Satın Aldı
2
İtalya, Piaggio Aerospace'in Baykar'a Satışını Onayladı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma Namazını Zağnos Paşa Camisi'nde Kıldı
4
Bakan Kacır'dan Baykar ve Piaggio Aerospace Satın Alımına Değerlendirme
5
Kırgızistan'da Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Projesi'nin Temeli Atıldı
6
Türkiye, Kazakistan'daki Uçak Kazasında Hayatını Kaybedenleri Andı

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek