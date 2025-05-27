Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Vakıf ve Aile' Paneli

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde 'Vakıf ve Aile' konulu bir panel düzenledi. Panelde, vakıf anlayışının aile yapısıyla olan ilişkisi çeşitli yönleriyle incelendi.

Sinan Aksu: Aile ve Vakıf Birbirini Tamamlar

Panelin açılışında konuşma yapan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, vakıfların insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeyi teşvik eden kurumlar olduğunu vurgulayarak, "Vakıf medeniyeti, dünyayı ahiretle, anneyi çocukla, aileyi toplumla buluşturan derin anlayışın yansımasıdır." dedi.

Aksu, insan fıtratının en temel yapı taşı olan ailenin, vakıflar gibi hayatı gün geçtikçe karmaşadan uzaklaştıran, kutsal bir kurum olduğunu vurguladı. "Toplumu ve devleti yaşatma, aileyi yaşatmaktan geçmektedir. Sağlıklı aileler, sağlıklı nesillerin teminatıdır," ifadelerini kullandı.

Aksu, vakıf medeniyetinde ailenin ve çocuğun çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Belki doğrudan adında aile olan vakıf sayısı fazla değildir. Ancak çok sayıda vakfiyede, evlenmeye gücü yetmeyenlere yardım, çocukların sağlıklı büyümesi ve eğitimlerine destek gibi şartlar bulunmaktadır. Bu durum, ecdadımızın aileye verdiği önemi göstermektedir," dedi.

Panelde, aile kurumuyla vakıf geleneğinin ortak değerler taşıdığına dikkat çeken Aksu, "Vakıflar, varoluş sancısı çekenlere umut, hayatı anlamlı ve değerli kılmaktadır. Bizden sonra da bu hizmetlerin devamı için gözetici ve koruyucu görevlerimizi yerine getiriyoruz," şeklinde konuştu.

Öne Çıkan Konuşmacılar

Panelde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Hayrullah Çelebi, Vakıflar Meclis Üyesi Mevlut Çam, Hayır Hizmetleri Daire Başkanı Taner Karadayı, Kültür ve Tescil Daire Başkanı Hilal Aydemir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir ve İstanbul Aile Vakfı Başkanı Üner Karabıyık konuşmacı olarak yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Vakıf ve Aile" konulu panel gerçekleştirildi. Panele, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu (sol 3) da katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Vakıf ve Aile" konulu panel gerçekleştirildi. Panele, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu (sol 3) da katıldı.