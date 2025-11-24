Vali Çiftçi'den DAGC'ye kutlama: Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti 46. yıl

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin 46. kuruluş yıldönümünü Başkan Ayhan Türkez'e gönderdiği mesajla kutladı, cemiyetin bölge basınındaki rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:03
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluşunun 46. yıldönümü dolayısıyla Başkan Ayhan Türkez'e kutlama mesajı gönderdi.

Vali Çiftçi'nin mesajı

Mesajında, ‘‘Bugün, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyetinin, zorlu coğrafyaların cesur kalemlerinin, Doğu Anadolu’nun gören gözü, işiten kulağı ve haykıran sesi oluşunun 46. yıl dönümü’’ ifadelerine yer veren Vali Çiftçi, cemiyetin bölge basınının kurumsallaşmasındaki rolüne dikkat çekti.

Vali Çiftçi sözlerini şöyle sürdürdü: ‘‘46 yıl önce alınan kararla temelleri atılan Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC), kuruluşundan bugüne bölge basınının kurumsallaşmasında ve gelişiminde üstlendiği öncü misyonu başarıyla sürdürmektedir. Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun kurucu üyesi vasfıyla ulusal çatı kuruluşlarda temsil gücünü kanıtlamış olan DAGC, bölgenin en köklü ve etkin sivil toplum örgütlerinden biri olarak faaliyetlerine devam etmektedir.’’

Vali Çiftçi, mesajını ‘‘Bu vesileyle Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin 46. kuruluş yıl dönümünü tebrik eder, Cemiyetin Doğu Anadolu’yu aydınlatma yolundaki başarılı çalışmalarının devamını dilerim’’ sözleriyle tamamladı.

