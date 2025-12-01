Van'da 112 ve UMKE Kışa Hazır: Kar Paletli Ambulanslar Görev Başında

Van'da acil sağlık ekipleri çetin kış koşullarına karşı teyakkuzda

Van ve çevresinde etkili olan sert kış şartlarında, yolu kapanan ve ulaşımı güç bölgelerdeki vatandaşlara erişmek için 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tam donanımlı şekilde göreve hazır bekliyor. Sağlık ekipleri, kara ve hava destekli müdahalelerle hayat kurtarmayı hedefliyor.

Ekip ve araç kapasitesi

112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Suat Ökten tarafından verilen bilgilere göre kurum bünyesinde 31 doktor, 323 paramedik, 255 Acil Tıp Teknisyeni (ATT), 90 şoför ve 79 farklı unvanda toplam 779 personel görev yapıyor. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Van İl Ambulans Başhekimliği olarak 53 ayrı noktada istasyon bulunuyor.

Hizmette kullanılan araçlar arasında 70 panelvan ambulans bulunmakta olup bunların 32'si 4x4 özelliğe sahip. Ayrıca ekiplerin en zorlu koşullarda erişim sağladığı özel araçlar şunlar: 3 çelik paletli Snowtrack, 1 özel donanımlı obez ambulansı, 3 yataklı ambulans, 4 motosiklet ambulans, 1 helikopter ambulans ve kış şartlarına uygun 8 paletli Pajero aracımız bulunmaktadır.

Operasyonel hazırlık ve performans verileri

Ekipler, karla kaplı yollarda ve zorlu arazilerde özellikle kar paletli ambulansları kullanarak en ücra köylere ve ulaşılması güç noktalara hızlı ve güvenli şekilde ulaşıyor. Dr. Ökten, kış boyunca ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görevde olduğunu vurguladı.

2025 yılının ilk 10 aylık verilerine göre ekipler toplam 78.817 vakayı güvenle taşıdı; günlük vaka sayısı ise 260-270 bandında seyrediyor. Ayrıca bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 13 sıfır ambulanstan 8’i 4x2, 5’i 4x4 özellikte. Dr. Ökten, destekleri için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosuna teşekkürlerini iletti.

Van 112 ve UMKE ekipleri, donanımları ve hava-kara koordinasyonuyla kış şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

VAN VE ÇEVRESİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN ÇETİN KIŞ ŞARTLARINDA, YOLU KAPANAN BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARA ULAŞMAK İÇİN 112 ACİL SERVİS VE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA (UMKE) EKİPLERİ TAM DONANIMLI OLARAK GÖREVE HAZIR BEKLİYOR.