Van'da 112 ve UMKE Kışa Hazır: Kar Paletli Ambulanslar Görev Başında

Van'da 112 ve UMKE ekipleri, kar paletli ambulanslar ve hava desteğiyle kış boyunca 7/24 hazır durumda; 779 personel ve özel araçlarla ulaşım sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 10:17
Van'da 112 ve UMKE Kışa Hazır: Kar Paletli Ambulanslar Görev Başında

Van'da acil sağlık ekipleri çetin kış koşullarına karşı teyakkuzda

Van ve çevresinde etkili olan sert kış şartlarında, yolu kapanan ve ulaşımı güç bölgelerdeki vatandaşlara erişmek için 112 Acil Servis ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri tam donanımlı şekilde göreve hazır bekliyor. Sağlık ekipleri, kara ve hava destekli müdahalelerle hayat kurtarmayı hedefliyor.

Ekip ve araç kapasitesi

112 Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Suat Ökten tarafından verilen bilgilere göre kurum bünyesinde 31 doktor, 323 paramedik, 255 Acil Tıp Teknisyeni (ATT), 90 şoför ve 79 farklı unvanda toplam 779 personel görev yapıyor. Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ve Van İl Ambulans Başhekimliği olarak 53 ayrı noktada istasyon bulunuyor.

Hizmette kullanılan araçlar arasında 70 panelvan ambulans bulunmakta olup bunların 32'si 4x4 özelliğe sahip. Ayrıca ekiplerin en zorlu koşullarda erişim sağladığı özel araçlar şunlar: 3 çelik paletli Snowtrack, 1 özel donanımlı obez ambulansı, 3 yataklı ambulans, 4 motosiklet ambulans, 1 helikopter ambulans ve kış şartlarına uygun 8 paletli Pajero aracımız bulunmaktadır.

Operasyonel hazırlık ve performans verileri

Ekipler, karla kaplı yollarda ve zorlu arazilerde özellikle kar paletli ambulansları kullanarak en ücra köylere ve ulaşılması güç noktalara hızlı ve güvenli şekilde ulaşıyor. Dr. Ökten, kış boyunca ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görevde olduğunu vurguladı.

2025 yılının ilk 10 aylık verilerine göre ekipler toplam 78.817 vakayı güvenle taşıdı; günlük vaka sayısı ise 260-270 bandında seyrediyor. Ayrıca bu yıl Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 13 sıfır ambulanstan 8’i 4x2, 5’i 4x4 özellikte. Dr. Ökten, destekleri için Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosuna teşekkürlerini iletti.

Van 112 ve UMKE ekipleri, donanımları ve hava-kara koordinasyonuyla kış şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

VAN VE ÇEVRESİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN ÇETİN KIŞ ŞARTLARINDA, YOLU KAPANAN BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARA...

VAN VE ÇEVRESİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN ÇETİN KIŞ ŞARTLARINDA, YOLU KAPANAN BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARA ULAŞMAK İÇİN 112 ACİL SERVİS VE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA (UMKE) EKİPLERİ TAM DONANIMLI OLARAK GÖREVE HAZIR BEKLİYOR.

VAN VE ÇEVRESİNDE ETKİSİNİ GÖSTEREN ÇETİN KIŞ ŞARTLARINDA, YOLU KAPANAN BÖLGELERDEKİ VATANDAŞLARA...

İLGİLİ HABERLER

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil
2
Mersin'de Sağanakta Mesai: Büyükşehir ve MESKİ Gece Boyu Teyakkuz
3
Sivas Bıçağı Ustası Emre Göçeri: 'Kızımın yüzünü unuttum' — El Yapımıya Fabrikasyona Karşı
4
Aydın Efeler'de Konaklı Camii'nde Şüpheli Çanta Paniği
5
Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu
6
Kaynaşlı’da heyelan sonrası yol kısa sürede açıldı
7
Bursa Gelinlik Defilesi: Filiz Çekil'in 26 Koleksiyonu, Mehmet Çevik Şovuyla

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL