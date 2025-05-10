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Van'da 22 Kilo Uyuşturucu Yakalandı: Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Van'da düzenlenen arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.05.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 10.05.2025 12:58
Van'da 22 Kilo Uyuşturucu Yakalandı: Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Van'da Uyuşturucu Operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde toplamda 22 kilo 277 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Güvenlik Faaliyetleri Sürüyor

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz devam ettiği vurgulandı. Van'daki bu son operasyon, uyuşturucu trafiğine karşı alınan önlemlerin ne denli etkili olduğunu gösteriyor.

Uyuşturucu Madde Teslim Edildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler, gerekli işlemler için Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram...

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattındaki arama tarama faaliyetinde 22 kilo 277 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi. Ele geçirilen uyuşturucu, Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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