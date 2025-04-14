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Van'da 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali Tanıtıldı

Van'da, 19-20 Nisan'da gerçekleşecek olan 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:32
Van'da 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali Tanıtıldı

Van'da Badem Çiçeği Festivali Heyecanı

Van, 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan 3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali için geri sayım başlattı. Festivalin tanıtım toplantısı, Van TSO’da gerçekleştirildi ve etkinlikte Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile hazırlandı.

Festivalin Önemi ve Hedefleri

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, festivallerin şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkardığını vurguladı. Gültekin, "Bu yıl üçüncü kez düzenliyoruz. Doğal güzelliklerimiz ve kültürel mirasımızı yansıtmak adına önemli bir adım atıyoruz. Festival alanı, hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleri ile dünyadaki ender bölgelerden biridir," dedi.

Akdamar Adası'nın Özel Anlamı

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, şehrin badem ağaçlarının erken çiçek açma özelliğini vurgulayarak, "Akdamar Adası'ndaki bu festival, sadece görsel bir şölen değil, aynı zamanda kültürel anlamı da olan bir etkinlik. Badem çiçekleri, insanlarımızın kültürel ve ruhsal dünyasında derin bir yer tutar," dedi.

Geçmiş Yılı Değerlendirme

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, festivali kentin kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtma fırsatı olarak gördüğünü belirtti. Geçen yıl festivale 15 bin kişinin katıldığını hatırlatan Şahin, "2022’de attığımız ilk adımlar, bu yıl Valiliğimizin himayelerinde büyük bir şölene dönüşecek. Tüm paydaşlarla yapmış olduğumuz toplantılar sonrasında, festivalin hazırlıkları devam ediyor. Çevre illerden yoğun bir ilgi var," diye ekledi.

Van'da 19-20 Nisan'da düzenlenecek "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtım toplantısı...

Van'da 19-20 Nisan'da düzenlenecek "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Van'da 19-20 Nisan'da düzenlenecek "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtım toplantısı...

Van'da 19-20 Nisan'da düzenlenecek "3. Akdamar Adası Badem Çiçeği Festivali"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

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