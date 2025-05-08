Van'da Aileler, Çocukları İçin Eylemlerini Sürdürüyor

Van'da Eylemler Sürüyor

Van'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini bu haftada sürdürdü. Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı önüne yürüdü.

Evlatlarına Teslim Olma Çağrısı

Bir süre oturma eylemi gerçekleştiren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu. Kızı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan çocukları için başlattıkları eylemlerine kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Sancar, yıllardır kızından haber alamadığını ve her hafta bir umutla bu alanda buluştuğunu belirterek, şöyle konuştu:

"14 yıldır evlat acısı çekiyorum. Her hafta bir umutla buraya geliyorum. Kızım devlet güçlerimize teslim olsun. Burada son nefesime kadar düşmanların karşısında mücadeleye devam edeceğim. Evlat acısının tarifi yok, evlat hiçbir şeye benzemez. Mücadelemiz evlat mücadelesi. Kendi çocuklarının eline kalem, bizim çocuklarımıza da silah verdiler."

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.