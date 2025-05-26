DOLAR
38,94 0,41%
EURO
44,34 0,26%
ALTIN
4.171,84 0,71%
BITCOIN
4.272.824,71 -1,96%

Van'da Artan Polen Yoğunluğu Alerjik Şikayetleri Tetikliyor

Van'da artan polen yoğunluğu, alerjik hastaların şikayetlerini artırarak sağlık kuruluşlarına başvuruların çoğalmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 14:54
Van'da Artan Polen Yoğunluğu Alerjik Şikayetleri Tetikliyor

Van'daki Polen Yoğunluğu Alerjik Şikayetleri Artırıyor

Son günlerde Van'da artan polen yoğunluğu, alerjik reaksiyonların artmasına yol açtı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte mayıs ve haziran aylarında polen yoğunluğunun zirveye ulaştığını belirtti.

Polen Kaynağı ve Etkileri

Polenlerin, kent merkezi ve çevresinde bulunan kavak ağaçları, çimen ve yabani otlardan kaynaklandığını ifade eden Dr. Atlı, "Bu durum alerjik reaksiyonlara yol açıyor. Bu dönemde hastanemize öksürük, hırıltılı solunum, gözlerde kızarma ve kaşıntı gibi şikayetlerle başvuran hasta sayısında belirgin bir artış yaşanıyor." dedi.

Alerjik Bireyler İçin Öneriler

Polenlerin özellikle sabah ve öğle saatlerinde havada daha yoğun olduğunu vurgulayan Dr. Atlı, alerjik bireylerin dış ortamda bu saatlerde bulunmamaları gerektiğini kaydetti. Bu süreçte evlerin havalandırılmasının akşam saatlerinde yapılması öneriliyor.

Alerjik bireylerin dışarı çıkarken maske ve koruyucu gözlük kullanmasının önemli olduğunu belirten Atlı, eve geldiklerinde ise kıyafetlerini değiştirmeleri, duş almaları ve dış ortamdan gelen giysilerini yıkarak temizlemeleri gerektiğini ifade etti.

Astım Hastaları Dikkat!

Polenlerin özellikle astım hastalarının mevsimsel ataklarını tetikleyebileceği uyarısında bulunan Dr. Atlı, bu durumun solunum yetmezliğine ve acil başvuruların artmasına neden olabileceğini söyledi. Astım, saman nezlesi ve ürtiker gibi rahatsızlıkları bulunan bireylerin tedavilerini aksatmamaları gerektiğinin altını çizen Atlı, "Hastalarımız geçmeyen kaşıntı, öksürük, nefes darlığı ve boğazda yanma gibi şikayetleri olduğunda mutlaka polikliniğimize başvurmalı." dedi.

Van'da son günlerde artan polen yoğunluğu nedeniyle alerjik şikayetlerin arttığı belirtildi....

Van'da son günlerde artan polen yoğunluğu nedeniyle alerjik şikayetlerin arttığı belirtildi. Birçok noktada zemin polenlerle kaplandı.

Van'da son günlerde artan polen yoğunluğu nedeniyle alerjik şikayetlerin arttığı belirtildi....

Van'da son günlerde artan polen yoğunluğu nedeniyle alerjik şikayetlerin arttığı belirtildi. Birçok noktada zemin polenlerle kaplandı.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Belediye Otobüsü ile Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Denizli'de Gizli Kameralı Skandal: İşletme Sahibi Tutuklandı
3
Çanakkale'de Kaybolan Müdür Yardımcısını Bulmak İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den AYM Ziyareti ve HSK Seçimleri Açıklaması
5
22. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği Devam Ediyor
6
Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilere Ait Evi ve Çiftliği Yıktı

İstanbul'da Yeni Fikirtepe Projesi: 60 Ay Vade, %0,69 Faizle Ev Sahibi Olma Fırsatı

İstanbullulara Müjde: Beylikdüzü'nde Kentsel Dönüşüm Projesi Başladı

Kayseri'de Yatırım Fırsatı: Kocasinan İhalesiyle Altın Değerinde Arsalar Satışta

İSTANBUL'DA DARPHANE'DEN 24 MEMUR ALIMI FIRSATI!

Kurban Bayramı'nda Çiftçilere Maddi Destek Geliyor

Diyarbakır'da Su Faturası Dönüşümü: 1 Haziran'da Yeni Destekler Başlıyor

Balıkesir ve İzmir'de Devlet Kapısında Yeni Kariyer Fırsatları!

Konya'da Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Dikkat!

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı