Van'da Artan Polen Yoğunluğu Alerjik Şikayetleri Tetikliyor

Van'daki Polen Yoğunluğu Alerjik Şikayetleri Artırıyor

Son günlerde Van'da artan polen yoğunluğu, alerjik reaksiyonların artmasına yol açtı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Siahmet Atlı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kentte mayıs ve haziran aylarında polen yoğunluğunun zirveye ulaştığını belirtti.

Polen Kaynağı ve Etkileri

Polenlerin, kent merkezi ve çevresinde bulunan kavak ağaçları, çimen ve yabani otlardan kaynaklandığını ifade eden Dr. Atlı, "Bu durum alerjik reaksiyonlara yol açıyor. Bu dönemde hastanemize öksürük, hırıltılı solunum, gözlerde kızarma ve kaşıntı gibi şikayetlerle başvuran hasta sayısında belirgin bir artış yaşanıyor." dedi.

Alerjik Bireyler İçin Öneriler

Polenlerin özellikle sabah ve öğle saatlerinde havada daha yoğun olduğunu vurgulayan Dr. Atlı, alerjik bireylerin dış ortamda bu saatlerde bulunmamaları gerektiğini kaydetti. Bu süreçte evlerin havalandırılmasının akşam saatlerinde yapılması öneriliyor.

Alerjik bireylerin dışarı çıkarken maske ve koruyucu gözlük kullanmasının önemli olduğunu belirten Atlı, eve geldiklerinde ise kıyafetlerini değiştirmeleri, duş almaları ve dış ortamdan gelen giysilerini yıkarak temizlemeleri gerektiğini ifade etti.

Astım Hastaları Dikkat!

Polenlerin özellikle astım hastalarının mevsimsel ataklarını tetikleyebileceği uyarısında bulunan Dr. Atlı, bu durumun solunum yetmezliğine ve acil başvuruların artmasına neden olabileceğini söyledi. Astım, saman nezlesi ve ürtiker gibi rahatsızlıkları bulunan bireylerin tedavilerini aksatmamaları gerektiğinin altını çizen Atlı, "Hastalarımız geçmeyen kaşıntı, öksürük, nefes darlığı ve boğazda yanma gibi şikayetleri olduğunda mutlaka polikliniğimize başvurmalı." dedi.

Van'da son günlerde artan polen yoğunluğu nedeniyle alerjik şikayetlerin arttığı belirtildi. Birçok noktada zemin polenlerle kaplandı.

Van'da son günlerde artan polen yoğunluğu nedeniyle alerjik şikayetlerin arttığı belirtildi. Birçok noktada zemin polenlerle kaplandı.