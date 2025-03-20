Van'da Bitkin Halde Bulunan Katır Kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde bitkin halde bulunan katır, veteriner müdahalesiyle sağlığına kavuştu ve sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 16:36
Van'da Bitkin Halde Bulunan Katır Kurtarıldı

Van'ın Çatak İlçesinde Duygusal Kurtarma Operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde, Atatürk Caddesi'nde bitkin halde bulunan bir katır, vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Hayvan, veteriner ekipleri tarafından tedavi edilerek sahibine geri teslim edildi.

Vatandaşların Duyarlılığı

Yerde hareketsiz yatan katırı gören vatandaşlar, hemen hayvana su ve yiyecek verdi. Ancak, katırın yürüyemediğini fark eden duyarlı bireyler durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediyeye bildirdi.

Veteriner Ekiplerinin Müdahalesi

Olay yerine gelen veteriner ekip, katırı kontrol ederek gerekli müdahaleleri yaptı. Hayvana vitamin takviyesi uygulandı. Tedavi sürecinin ardından, katırın yürümeye başladığı gözlemlendi.

Sahibine Teslim Edildi

Yapılan müdahale sonrasında sağlığına kavuşan katır, mutlu bir şekilde sahibine geri teslim edildi. Bu olay, yerel halkın hayvanlara olan duyarlılığının bir kez daha altını çizerken, veteriner ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde bir hayat kurtarıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde bitkin halde bulunan katır, veteriner tarafından yapılan müdahalenin...

Van'ın Çatak ilçesinde bitkin halde bulunan katır, veteriner tarafından yapılan müdahalenin ardından sahibine teslim edildi. İlçenin Atatürk Caddesi'nde yerde bitkin haldeki katırı görenler, hayvana su ve yiyecek verdi. Mahalleye gelen veteriner ekip, kontrollerini yaptığı hayvana vitamin takviyesi yaptı.

Van'ın Çatak ilçesinde bitkin halde bulunan katır, veteriner tarafından yapılan müdahalenin...

Van'ın Çatak ilçesinde bitkin halde bulunan katır, veteriner tarafından yapılan müdahalenin ardından sahibine teslim edildi. İlçenin Atatürk Caddesi'nde yerde bitkin haldeki katırı görenler, hayvana su ve yiyecek verdi. Mahalleye gelen veteriner ekip, kontrollerini yaptığı hayvana vitamin takviyesi yaptı.

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