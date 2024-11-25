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Van'da Dağcıları Kurtarma Operasyonu: Ayağı Kırılan Kadın Dağcıya Destek

Van'ın Çatak ilçesinde kayalıklardan düşen dağcı, arkadaşları tarafından kilometrelerce taşınarak kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:53
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:18
Van'da Dağcıları Kurtarma Operasyonu: Ayağı Kırılan Kadın Dağcıya Destek

Van'ın Çatak İlçesinde Talihsiz Kaza

Van'ın Çatak ilçesi'nde bulunan Masiro Kanyonu'nda kayalıklardan düşerek ayağı kırılan kadın dağcı, arkadaşlarının özverili çalışmalarıyla kurtarıldı. Vadi Doğa Sporları Kulübü'ne üye bir grup dağcı, Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri sınırlarında yürüyüş yaparken bu talihsiz olayla karşılaştılar.

Arkadaşlarının Seferberliği

Tırmanış sırasında düşen kadın dağcıya ilk müdahaleyi, yanındaki ekip arkadaşları yaptı. Yaralı dağcı için Vadi Doğa Dağcılık Arama ve Kurtarma ve Polis Arama Kurtarma ekiplerine haber verilerek yardım istendi. Ayrıca gruptaki dağcılar, ağaç dallarını kullanarak sedye yaptılar.

Yaralı Dağcıya Ulaşım

Yaralı dağcı, zorlu dağlık alanda yaklaşık 4 kilometre taşınarak, yolda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan dağcının ayağı başarıyla alçıya alındı.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı'nın Açıklamaları

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay esnasında ekip arkadaşlarının büyük bir dayanışma gösterdiğini belirtti. Demez, "Bugün talihsiz bir kaza yaşadık. Herkes el birliğiyle yaralı arkadaşımıza yardım etti. Burası çok zorlu bir parkurdu ama birlikte çalışarak onun güvenli şekilde yola ulaşmasını sağladık," dedi.

Ekibin Özverisi

Gruptaki dağcılardan Mahmut Çelik, 36 kişilik ekipleriyle kanyona geldiklerini belirtti. Çelik, yaralı arkadaşlarını güvenli bir şekilde sedye yardımıyla taşıdıklarını ifade etti. "El birliğiyle sağ salim taşımayı başardık," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye bir grup dağcı, Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri...

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye bir grup dağcı, Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı. Kanyondaki kayalıklarda yapılan tırmanış sırasında düşen gruptaki kadın dağcılardan birinin ayağı kırıldı. Kadın dağcıya ilk müdahaleyi yapan gruptaki Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma ile Polis Arama Kurtarma ekibi üyeleri, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Daha sonra ağaç dallarından sedye yapan gruptakiler, yaralı dağcıyı dağlık alanda yaklaşık 4 kilometre taşıyarak yolda bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye bir grup dağcı, Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri...

Vadi Doğa Sporları Kulübüne üye bir grup dağcı, Van'ın Çatak ile Siirt'in Pervari ilçeleri sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı. Kanyondaki kayalıklarda yapılan tırmanış sırasında düşen gruptaki kadın dağcılardan birinin ayağı kırıldı. Kadın dağcıya ilk müdahaleyi yapan gruptaki Vadi Doğa Nas Sar Arama ve Kurtarma ile Polis Arama Kurtarma ekibi üyeleri, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Daha sonra ağaç dallarından sedye yapan gruptakiler, yaralı dağcıyı dağlık alanda yaklaşık 4 kilometre taşıyarak yolda bekleyen ambulansa ulaştırdı.

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