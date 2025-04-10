Van'da DAKA Projeleri Toplu Açılış Töreni: 50 Bin İstihdam Hedefi

Bakan Kacır, Van'da DAKA Projeleri Açılışında Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Projeleri Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalarla Van'ın ekonomik büyümesine dair olumlu verileri paylaştı. Bakan Kacır, "Van'ın organize sanayi bölgelerinde şimdi 9 bin 500'den fazla kardeşimiz istihdam ediliyor. AK Parti iktidara geldiğinde Van'da OSB'de istihdam sayısı sadece 300'ler seviyesindeydi. İnşallah bütün yatırımları tamamladığımızda bu sayı 50 binlere ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Yeni Projeler ve Yatırımlar

Bakan Kacır, İpekyolu ilçesindeki Bedesten Çarşısı'ndaki törende, DAKA'nın desteğiyle hayata geçirilen 7 yeni projenin yanı sıra yapılan tüm yatırımların hayırlı olmasını dileyerek, son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de büyük bir kalkınma hamlesi gerçekleştirildiğini vurguladı.

Türkiye'yi dört bir yanı organize sanayi bölgeleriyle donattıklarının altını çizen Kacır, "OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine, üretimde olan fabrika sayısını ise 11 binden 59 bine çıkardık." dedi.

Van'ın Kalkınmasına Dair Hedefler

Van'da DAKA eliyle bugüne kadar 446 projeye 1 milyar lira, Doğu Anadolu Projesi çerçevesinde ise 153 projeye 834 milyon lira kaynak ayırdıklarını belirten Kacır, bu projelerin toplam büyüklüğünün 444 milyon liranın üzerinde olduğunu ifade etti. Bakan, "Bu projelerle Van'da turizm, sanayi ve ulaşım altyapısını güçlendirecek ve istihdamı artıracak adımlar atacağız." dedi.

Van Gölü'ne Yönelik Projeler

Bakan Kacır, ayrıca Van Gölü'nün temizliği için yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. "Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında yakın zamanda Van Gölü'nde Sintine ve Yüzey Atıkları Toplama Tesisleri kurulacak. Bu proje ile göldeki atıkların temizlenmesini sağlayacağımız tekneler de devreye girecek." dedi.

Şehir İçi Yatırımlar ve Gelecek Hedefleri

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ile bu yıl yaklaşık 110 milyon lira kaynakla yeni projelere destek vereceklerini söyleyen Kacır, "Van, terörsüz bir Türkiye'de Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı olsun." şeklinde konuştu.

Vali Balcı ve Milletvekili Kayatürk'ten Vurgulamalar

Van Valisi Ozan Balcı da, şehirde gerçekleştirilen projelerle halkın refahını artırma hedefiyle çalıştıklarını kaydetti. AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk ise, Van'ın hızlı geliştiğini ve önemli yatırımlardan yararlandığını belirtti.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, hayata geçirilen projelerin bölgenin kalkınma yolculuğundaki önemine değinerek, "Her bir projemiz, bölgenin potansiyelini ortaya çıkaran kalkınma vizyonumuzun birer yansımasıdır." dedi.

Açılışın ardından Bakan Kacır, Bedesten Çarşısı'ndaki iş yerlerini dolaşarak esnafı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Van'daki programları kapsamında İpekyolu ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda düzenlenen "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Projeleri Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Van'daki programları kapsamında İpekyolu ilçesindeki Bedesten Çarşısı'nda düzenlenen "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Projeleri Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.