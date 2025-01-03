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Van'da Tıbbiye Cami ve Külliyesi'nde İlk Cuma Namazı Kılındı

Van'da yapımı tamamlanan Tıbbiye Cami ve Külliyesi'nde ilk cuma namazı kılındı, Rektör Şevli resmi açılışın yakın zamanda yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 16:04
Van'da Tıbbiye Cami ve Külliyesi'nde İlk Cuma Namazı Kılındı

Van'da Önemli Bir İbadet Alanı Açıldı

Van'da 2018 yılında inşasına başlanan ve büyük ölçüde tamamlanarak ibadete açılan Tıbbiye Cami ve Külliyesi'nde ilk cuma namazı kılındı. Bu muhteşem yapı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin yanı başında Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin modern unsurlarla harmanlanmasıyla inşa edildi.

Cami ve Külliye Hakkında Bilgiler

Toplamda 2.200 metrekare alan üzerine inşa edilen cami, içerisinde aşevi, kız ve erkek Kur'an kursları, kütüphane, yemekhane, konferans ve dinlenme salonları ile gasilhane ve lavaboları barındırıyor. Tıbbiye Cami ve Külliyesi'nde bugün kılınan ilk cuma namazıyla birlikte caminin topluma sunulduğu bir döneme geçilmiş oldu.

Rektör Şevli'den Önemli Açıklamalar

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, konuyla ilgili yaptığı açıklamada caminin önemli bir ihtiyacı gidereceğini belirtti. Cami ile ilgili olarak, "Uzun yıllardır inşaatı devam eden camimizin inşaatında sona gelindi. Kentin girişinde, farklı bir mimari ile inşa edildi ve güzel bir cami oldu. Resmi açılışını ramazandan önce yapmayı planlıyoruz" dedi.

Müftü Vekili ve İmamdan Değerlendirmeler

İl Müftü Vekili Abdullah Erkan Çok, caminin hasta yakınlarının barınma ihtiyaçlarını da karşılayabileceğini ifade ederek, "Çok amaçlı bir proje. 2025'in ilk cumasını burada eda ettik" diye konuştu. Cami imamı Mehmet Erdem ise inşaat sürecinde hayırseverlerin büyük destek sağladığını belirtti.

Erdem, "Camimizin tam olarak hizmete girmesi için yardımlar sürecek. Hayırseverlerden yardımlarını esirgememelerini istiyoruz" diyerek, bu önemli yapının Van'a hayırlı olmasını diledi.

Van'da 2018 yılında inşasına başlanan ve yapımı büyük oranda tamamlanarak ibadete açılan Tıbbiye...

Van'da 2018 yılında inşasına başlanan ve yapımı büyük oranda tamamlanarak ibadete açılan Tıbbiye Cami ve Külliyesi'nde ilk cuma namazı kılındı.

Van'da 2018 yılında inşasına başlanan ve yapımı büyük oranda tamamlanarak ibadete açılan Tıbbiye...

Van'da 2018 yılında inşasına başlanan ve yapımı büyük oranda tamamlanarak ibadete açılan Tıbbiye Cami ve Külliyesi'nde ilk cuma namazı kılındı.

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