Van-İran Yük Treni Erçek Gölü'nde Kartpostallık Görüntüler Oluşturuyor

Van-İran seferi yapan yük treni, Erçek Gölü kıyısında gün doğumu ve gün batımında kartpostallık görüntüler sunuyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 10:57
Van-İran seferi yapan yük treni, Erçek Gölü kıyısında kartpostallık görüntüler sunuyor. Uluslararası öneme sahip ve Asya'ya açılan ana koridorlardan biri konumundaki demiryolu, göl kıyısında ilerlerken izleyenlere etkileyici kareler hediye ediyor.

Gölün mavisi, trenin ritmiyle buluşuyor

Van İskelesi'nden başlayıp Kapıköy'e, oradan da İran'a uzanan hattın Erçek kıyısındaki güzergahı; gölün mavisi, kıyıdaki doğal yaşam ve dağ siluetleriyle birleşerek hem yolculara hem de bölgeden geçenlere kartpostallık anlar yaşatıyor.

Flamingolar'ın göç güzergahında bulunan Erçek Gölü, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde adeta bir tabloyu andırıyor. Gölün sakinliği ve trenin hüzünlü sesi, doğa fotoğrafçıları ile bölge sakinleri için bu güzergahı vazgeçilmez kılıyor.

