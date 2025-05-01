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Van Kalesi'nde Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen 68 yaşındaki kadın, ekiplerce kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 20:37
Van Kalesi'nde Düşen Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Van Kalesi'nde Düşme Olayı

Van Kalesi'nde gezi amaçlı bulunan 68 yaşındaki S.K, kayalık bir alandan düşerek yaralandı. Dengesini kaybeden kadın, ayağının kırıldığı belirtilerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Ekiplerin Müdahalesi

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri bölgeye intikal etti. Kurtarma ekipleri, S.K'yi düştüğü yerden çıkarmak için harekete geçti ve kadına ilk müdahale gerçekleştirildi.

Hastaneye Kaldırıldı

Kurtarılan kadın, sedye ile kaleden indirildi ve ambulansa taşındı. Hemen hastaneye sevk edilen S.K.'nın durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi. Olay, Van Kalesi çevresindeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen ve ayağı kırılan 68 yaşındaki kadın, mahsur kaldığı yerden...

Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen ve ayağı kırılan 68 yaşındaki kadın, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen ve ayağı kırılan 68 yaşındaki kadın, mahsur kaldığı yerden...

Van Kalesi'nde kayalık alandan düşen ve ayağı kırılan 68 yaşındaki kadın, mahsur kaldığı yerden ekiplerce kurtarılarak hastaneye götürüldü.

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