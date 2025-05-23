Vanlı Öğrencilerin Tarihi Animasyon Projesi TÜBİTAK Finaline Yükseliyor

Van'da İpekyolu Anadolu Lisesi öğrencileri, geçmişin tarihi zenginliklerini geleceğe taşıma misyonuyla geliştirdikleri "Eskiçağ Medeniyetlerinde Dijital Masallar Projesi" ile TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışmaya hazırlanıyor. Bu projeyle tarihin daha etkili bir şekilde öğretilmesini hedefleyen öğrenciler, dikkatleri üzerine çekiyor.

Teknolojiyi eğitimle buluşturmayı amaçlayan 9. sınıf öğrencileri Ali Kutlu, Nehir Kurt ve Onur Güden, edebiyat öğretmenleri Olcay Çömlekçi Yurdakul ile birlikte yaptıkları çalışmalarda, bölge medeniyetlerinin hikayelerini yazdılar. Urartular, Asurlular, Akadlar, İskitler, Frigler ve Hititler gibi kadim devletlerin yaşamlarını, yapay zeka teknolojisiyle hazırladıkları sesli animasyon filmine dönüştürdüler.

Bu projeleriyle Batman'da düzenlenen TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nda tarih alanında birinci olarak, 25 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek final için büyük bir başarı elde ettiler.

Projemizle Tarih Dersine İlgi Artıyor

Öğrencilerden Ali Kutlu, projeleri ile tarih dersine olan ilgiyi artırmayı amaçladıklarını belirtirken, "Eskiçağ medeniyetleriyle ilgili 6 masal hazırladık. Hazırladığımız videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz," dedi. Kutlu, Ankara'daki yarışmada Türkiye birinciliğini hedefliyoruz. ifadelerini kullandı.

Başarıya Giden Yolda Emin Adımlar

Okul Müdürü Hurşit Kara, bu tür projelerin öğrencilerin sosyal, kültürel ve bilimsel yönlerini geliştirdiğini vurgularken, "Öğrencilerimizin Türkiye finalinde de başarılı olacağına inanıyorum," dedi ve projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne de hitap ettiğini ekledi.

Disiplinler Arası Bir Çalışma

Danışman öğretmen Olcay Çömlekçi Yurdakul, projede disiplinler arası bir anlayışla çalışmanın önemine dikkat çekti. Yurdakul, "Tarih konularını görsel ve sesli olarak aktarmak, öğrencilerin öğrenimini kolaylaştırıyor. Projemiz, belirlenen bir konuda yapılan eğitimin ardından uygulandığında, öğrenciler arasında büyük bir fark yarattı," şeklinde konuştu.

Proje, tarih konularının somutlaştırılarak aktarılmasını sağlayarak, özellikle öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için de önemli bir fırsat sunuyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerinin bu çabası, hem tarih eğitimine hem de dijital öğrenmeye yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Van'da İpekyolu Anadolu Lisesi öğrencileri, teknolojiyi eğitime entegre ederek tarih öğrenimini daha etkili ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan "Eskiçağ Medeniyetlerinde Dijital Masallar Projesi" ile TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacak.

Van'da İpekyolu Anadolu Lisesi öğrencileri, teknolojiyi eğitime entegre ederek tarih öğrenimini daha etkili ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan "Eskiçağ Medeniyetlerinde Dijital Masallar Projesi" ile TÜBİTAK Türkiye finallerinde yarışacak.