Vatikan'da Papa Seçimi İki Turda Sonuçlanamadı

Katolik Kilisesi, yeni papasını belirlemek üzere düzenlenen Konklav'a devam ediyor. Dün akşam başlayan ve bu sabah süren oylamalarda, ikinci ve üçüncü turda papa seçilemedi. Sistine Şapeli'nden bir kez daha yükselen siyah duman, yeni papası belirleyecek olan kardinalin seçilemediğini gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden Katoliklerin son ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un 21 Nisan'daki vefatıyla 1,4 milyar mensubu bulunan Katolik Kilisesi, 267. papasını seçmek için harekete geçti. Bugün sabah saatlerinde, Hristiyan ruhban sınıfının en üst düzey liderleri kardinaller, Sistine Şapeli'nde iki tur oylama gerçekleştirdi.

Fakat her iki oylamada da 3'te 2 çoğunluğu, yani en az 89 oy alan bir kardinal çıkmadı. Bu durum, oylamalarda papa seçilemediği anlamına geliyor. Sistine Şapeli'ndeki bacadan yükselen siyah duman, bu durumu bir kez daha teyit etti.

Yaşı 80'in altında olan 133 kardinal, bugün öğleden sonra iki oturum için yeniden bir araya gelecek. Oylama sonuçları, akşam saatlerinde yine Sistine Şapeli'nden yükselecek dumanla duyurulacak. Siyah duman çıkması halinde papa seçilemediği, beyaz duman çıkması durumunda ise yeni bir papa seçildiği açıklanacak.

Ayrıca, yaşı 80'in üzerinde olduğu için Sistine Şapeli'nde yapılacak olan Konklav'a katılamayan Kardinaller Meclisi Dekanı Kardinal Giovanni Battista Re, Pompei kentinde yaptığı açıklamada, Konklav'ın kısa sürede sonuçlanabileceğine işaret ederek, "Bu akşam Roma'ya döndüğümde beyaz dumanı çoktan bulmuş olmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını seçmek için dün akşam başlayan ve bu sabah devam eden Konklav'da yapılan ikinci ve üçüncü tur oylamalarda da papa seçilemedi ve Sistine Şapeli'nin bacasından bir kez daha siyah duman yükseldi.

Katolik Kilisesi'nin yeni papasını seçmek için dün akşam başlayan ve bu sabah devam eden Konklav'da yapılan ikinci ve üçüncü tur oylamalarda da papa seçilemedi ve Sistine Şapeli'nin bacasından bir kez daha siyah duman yükseldi.