Velid el-Hudeli'nin 'Zehra Odası': İsrail Hapishanelerindeki Acı ve Direniş

Filistinli yazar Velid el-Hudeli, yeni romanı 'Zehra Odası' ile İsrail hapishanelerindeki zorlu yaşamı edebi bir dille gözler önüne seriyor. Roman, Hamas ile İsrail arasındaki son esir takasında serbest bırakılan dört Filistinli tutuklu Nail el-Bergusi, Nidal Zallum, Ala el-Bazan ve Abdurrahman İsa'nın hayatına odaklanıyor.

14 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde kalmış olan Hudeli, kitapta derin acıların yanı sıra, direniş ve insan yetiştiren bir ortamın nasıl oluştuğunu aktarıyor. Roman, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan şiddetli saldırılar ve bunun sonucunda hapishanede yaşanan vahşeti ele alıyor.

Bir Hücrede Kesişen Hayatlar

Hudeli, hapishanelerde yaşananların sadece bir cezalandırma süreci olmadığını, aynı zamanda esirlerin yeniden doğuşu olduğunu vurguluyor. Romanında, Sinvar, Nasrallah, Aruri ve Heniyye gibi liderlerin de yer aldığını belirten Hudeli, direniş ve özgün mücadele yöntemleri hakkında da bir bağ kuruyor.

Yazım Süreci ve Zorluklar

Hudeli, romanın yazım sürecinin Gazze'de başlayan saldırılarla şekillendiğini ifade ederek, bu olayların sadece bölgedeki durumu değil, aynı zamanda İsrail cezaevlerindeki mahkumların yaşamlarını da etkilediğini aktardı. Yazım sürecinin zorluğundan bahseden yazar, bu acıları edebi bir dille aktarabilmenin büyük bir yük oluşturduğunu dile getirdi.

Bir Edebi Tanıklık Olarak 'Zehra Odası'

Hudeli, 'Zehra Odası''nı sadece bir kurgu değil, aynı zamanda yaşananların bir tanıklığı olarak gördüğünü belirtti. Her karakterin ruhunu, acısını ve hikayesini onun dilinden anlatmaya çalıştığını ifade etti. Yazar, romanın yayımlanması sürecinde çeşitli zorluklarla karşılaştığını ve İsrail'in sadece insana değil, aynı zamanda fikre de saldırdığını aktardı.

Velid el-Hudeli, Ramallah'ta doğmuş ve daha önceki eserleri arasında 'Yaşayanların Mezarları' ve 'Güneyden Gelen Işık' gibi birçok eseri bulunuyor. Uzun yıllarını cezaevlerinde geçiren Hudeli, romanda yalnızca Filistinli esirlerin değil, aynı zamanda onların yaşadığı toplumsal acıların anlatıldığını vurguladı.