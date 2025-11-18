Vezirköprü'ye Yeni Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yeni hizmet binası için sözleşme imzalandı; yer teslimi önümüzdeki 10 gün içinde yapılacak.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:52
Samsun’un Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü için yapılacak yeni hizmet binasında süreç resmen başladı.

Proje ve sözleşme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında yapım işine ilişkin sözleşme imzalandı.

Başkan Gül'ün açıklaması

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, projenin ilçe tarımı için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Vezirköprü tarımın merkezidir. Çiftçimizin ürettiği değer, ilçemizin bereketidir." dedi.

Başkan Gül, tarımsal üretime katkı sağlayacak her çalışmanın yanında olduklarını vurgulayarak, "Tarımda güçlenmek, Vezirköprü’nün geleceğini güçlendirmektir. Üreticimizin yükünü hafifletecek adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni hizmet binası, ilçemizin tarımsal potansiyelini artıracak" diye konuştu.

İnşaat takvimi

Yeni hizmet binası için yer tesliminin önümüzdeki 10 gün içinde yapılmasıyla birlikte inşaat çalışmalarının başlayacağı bildirildi.

