Vezirköprü'ye Yeni Tarım ve Orman Müdürlüğü Hizmet Binası
Samsun’un Vezirköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü için yapılacak yeni hizmet binasında süreç resmen başladı.
Proje ve sözleşme
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında yapım işine ilişkin sözleşme imzalandı.
Başkan Gül'ün açıklaması
Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, projenin ilçe tarımı için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Vezirköprü tarımın merkezidir. Çiftçimizin ürettiği değer, ilçemizin bereketidir." dedi.
Başkan Gül, tarımsal üretime katkı sağlayacak her çalışmanın yanında olduklarını vurgulayarak, "Tarımda güçlenmek, Vezirköprü’nün geleceğini güçlendirmektir. Üreticimizin yükünü hafifletecek adımları atmaya devam edeceğiz. Yeni hizmet binası, ilçemizin tarımsal potansiyelini artıracak" diye konuştu.
İnşaat takvimi
Yeni hizmet binası için yer tesliminin önümüzdeki 10 gün içinde yapılmasıyla birlikte inşaat çalışmalarının başlayacağı bildirildi.
