Viranşehir'de Devrilen Tırda Milyonluk Araçlar Hasar Aldı

Viranşehir'de Devrilen Tırda Sıfır Otomobiller Büyük Hasar Aldı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, üzerinde sıfır otomobiller bulunan bir tırın devrilmesi sonucu araçlar ciddi biçimde zarar gördü. Olay, Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 28 K 1994 plakalı tır, Şanlıurfa’dan Viranşehir istikametine ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Devrilmenin etkisiyle tırın üzerindeki sıfır otomobillerin büyük bölümü ciddi şekilde hasar aldı.

Müdahale ve Kaldırma Çalışmaları

Kazanın hemen ardından bölgeye jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı. Kazada hasar gören araçların kaldırılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve araç kaldırma işlemleri devam ediyor.

