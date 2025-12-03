Vucic: Rusya'nın NATO'dan Gelecek Önleyici Saldırıya Taktik Nükleer Yanıtı Şaşırtmaz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Giuseppe Cavo Dragone'un Rusya'ya yönelik önleyici saldırıları gündeme getirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vucic, düzenlediği basın toplantısında Batı'nın seçeneklerinin ve olası sonuçlarının ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Vucic: "Hiç şaşırmam"

Vucic, NATO'nun Rusya'ya önleyici saldırılar düzenlemesi halinde Rusya'nın taktik nükleer saldırı da dahil olmak üzere daha önce görülmemiş ölçüde güçlü bir karşılık verebileceğini vurguladı. Konuya ilişkin soru üzerine Vucic, daha önce NATO'nun bu seçeneği tartıştığını ve Rusya'nın muhtemel bir karşılığa hazırlandığını dile getirdiğini hatırlattı.

Vucic, “Ne yazık ki içinde bulunduğumuz gerçeklik bu. Ukraynalılar konusunda Rusların adımlarının bir manada çekingen olduğunu göz ardı etmeyin. Çünkü ne olursa olsun, onları kendi dostları ve kardeşleri olarak görüyorlar. Rusya’ya yönelik önleyici saldırılar olursa, Rusya’nın taktik nükleer saldırı dahil olmak üzere Ukrayna’da şimdiye kadar gördüğümüz şeylerle mukayese edilemeyecek derecede çok daha sert bir cevap vermesine hiç şaşırmam. Bu yüzden yaşadığımız dünyada artık hiçbir ihtimali dışlamıyorum” diyerek olası senaryoların riskine dikkat çekti.

Gerginlik ve cephedeki gelişmeler

Vucic, Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişinin uluslararası gerginliği artırdığını belirtti ve Donetsk'e bağlı Krasnoarmeysk (Pokrovsk)'ın ele geçirilmesini örnek gösterdi. Sırbistan lideri, "Rus ordusunun cephedeki önemli ilerlemeleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve gelişmelere objektif bakan herkes tarafından teyit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Vucic, ayrıca Pokvorsk’un ya da Rusların isimlendirmesiyle Krasnoarmeysk’in alınması, Krasnyi Lyman’a girmeleri, Kupyansk’ı, Volçansk’ı (Vovchansk) almaları, Siversk’in girişinde, Kostiantynivka’nın girişinde olmaları ve Ukraynalıların isimlendirmesiyle Hulyapol’a (Zaporijya bölgesi) ulaşmaları gibi gelişmelerin gerginliği derinleştirdiğini söyledi. "Olayların nasıl ilerlediğini gördüğünüzde giderek daha büyük bir gerginlik ortaya çıktığı, herkesin aşırı gergin olduğu ve gerçekten neyin yaşanabileceğinin sorgulanır hale geldiği açıktır" dedi.

Dragone'nin açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde Amiral Giuseppe Cavo Dragone, Financial Times'a verdiği röportajda NATO'nun Rusya’nın hibrit saldırılarına karşı daha saldırgan bir yaklaşım benimseme seçeneğini değerlendirdiğini söylemişti. Dragone, Rusya’ya yönelik önleyici saldırıların bazı durumlarda "savunma eylemi" olarak değerlendirilebileceğini belirterek, "Bu, bizim muhtemel düşünme ve eylem kalıbımızın ötesindedir" ifadelerini kullanmıştı.

SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI ALEKSANDAR VUCİC, NATO ASKERİ KOMİTE BAŞKANI AMİRAL GİUSEPPE CAVO DRAGONE'UN RUSYA’YA ÖNLEYİCİ SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AÇIKLAMASINA İLİŞKİN, "RUSYA’NIN NATO’DAN GELECEK BİR ÖNLEYİCİ SALDIRIYA TAKTİK NÜKLEER SALDIRI İLE KARŞILIK VERMESİNE HİÇ ŞAŞIRMAM" DEDİ.