Washington'da İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Silahlı Saldırı: İki Can Kaybı

İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Yapılan Silahlı Saldırı

ABD'nin başkenti Washington'da sempatik bir olay gerçekleşti. İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan iki kişi, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, elçilik çalışanlarının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü bildirdi. Bakan, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini duyurdu. Patel, olayla ilgili olarak polisle birlikte çalıştıklarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Olayın yankıları sürerken, yetkililer, güvenlik soruşturmasının derinlemesine yürütüldüğünü vurguladı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 elçilik çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 elçilik çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.