DOLAR
38,88 0,14%
EURO
44,07 0,26%
ALTIN
4.132,76 0,25%
BITCOIN
4.310.235,2 -2,53%

Washington'da İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Silahlı Saldırı: İki Can Kaybı

Washington'da iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:03
Washington'da İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Silahlı Saldırı: İki Can Kaybı

İsrail Büyükelçiliği Çalışanlarına Yapılan Silahlı Saldırı

ABD'nin başkenti Washington'da sempatik bir olay gerçekleşti. İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan iki kişi, düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, elçilik çalışanlarının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü bildirdi. Bakan, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini duyurdu. Patel, olayla ilgili olarak polisle birlikte çalıştıklarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Olayın yankıları sürerken, yetkililer, güvenlik soruşturmasının derinlemesine yürütüldüğünü vurguladı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde...

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 elçilik çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde...

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 elçilik çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Dünya Çay Günü' Etkinliği: Asya ve Pasifik'te Çay Yolculuğu
2
Sinop'ta Lise Öğrencileri 'Romeo ve Juliet'i İngilizce Sahneledi
3
Tarım Topraklarındaki Tahribat Alarm Veriyor
4
Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 19 Bin Paket Sıgara Ele Geçirildi
5
Türk Kızılay, Yıl Boyu İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Ulaştıracak
6
MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı: Güvenlik ve Terörle Mücadele

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği