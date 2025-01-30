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Yalova'da Devrilen İskelenin Altında Kalan Tersane İşçisi Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersane işçisinin üzerine devrilen iskele sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:56
Yalova'da Devrilen İskelenin Altında Kalan Tersane İşçisi Hayatını Kaybetti

Yalova'da Tersane İşçisi Üzerine İskelenin Devrilmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesi Tersaneler Bölgesi'nde trajik bir kaza gerçekleşti. Yusuf Gümüş (23) isimli tersane işçisi, üzerine iskeleyi devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Olayın sebebi henüz belirlenememiş olsa da, iş güvenliği açısından ciddi bir risk teşkil eden bu durum, işçilerin çalışma koşullarını yeniden gözden geçirmeye yönelik uyarıları gündeme getirdi. Gümüş, olay yerine anında intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, iş kazalarının önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yapıldı.

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