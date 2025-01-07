Yalova'da Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 2 Tutuklama

Yalova'da Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

Yalova'da düzenlenen büyük bir fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorlayan 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonda Yalova Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçti.

Yaşlılara Bakıcılık İşi Vaadiyle Gelen Kadınlar

Operasyonun temeli, yaşlı insanlara bakıcılık işi vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı kadınların, fuhşa zorlandıkları bilgisi üzerine atıldı. Ekipler, "insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini" suçlarını işleyen şüphelileri tespit etti.

Eş Zamanlı Operasyon

7 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 135 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 av tüfeği fişeği, sentetik uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakmalar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B. ve A.Ç. tutuklanırken, A.Ö, S.T. ve S.H. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. N.K. ise serbest bırakıldı.

Yalova'da düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı ileri sürülen 6 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 135 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 43 av tüfeği fişeği, bir miktar sentetik uyuşturucu madde ile bir miktar para ele geçirildi.