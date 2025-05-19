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Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Yalova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı. 138 kilo sentetik uyuşturucu ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 19:20
Yalova'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Yalova’da Uyuşturucu Operasyonu Şoku

Yalova'da uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen bir ikamete düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu Yalova Emniyet Müdürlüğü Düzenledi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan bir eve baskın yaptı.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Gözaltılar

Operasyon sonucunda yapılan aramada, 138 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 19 kilo 50 gram uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli kimyasallar, terazi, ocak, süzgeç ve kurutma kağıtları gibi aletler ile 95 bin 200 lira nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.T, H.T, D.J, M.M, M.N.P. ve Y.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

Yalova’daki bu operasyon, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekti.

Yalova'da uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6...

Yalova'da uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İkamette yapılan aramada, 138 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 19 kilo 50 gram uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal, terazi, ocak, süzgeç, kurutma kağıtları gibi aletler ile uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen 95 bin 200 lira ele geçirildi.

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