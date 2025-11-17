Yapay Zeka Yönetmenini Arıyor: Gaziantep'te Kısa Film Hackathonu Başlıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kısa Film Hackathonu 21-23 Kasım’da gençlere yapay zeka destekli film üretimi eğitimi veriyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:48
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından teknoloji, sanat ile gençlik enerjisini birleştirecek Yapay Zeka Yönetmenini Arıyor: Kısa Film Hackathonu başlıyor.

Organizasyon ve eğitmen

Gelişen teknolojik hareketlerini takip ederek gençlere yönelik projelerini sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve GBB Bilişim iş birliğiyle bu etkinliği düzenliyor. Hackathonun eğitmenliğini AI Film Yapımcısı Deniz Türker üstleniyor.

Etkinlik içeriği ve tarih

Etkinlik, Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezi’nde 21 ile 23 Kasım tarihleri arasında, 3 gün sürecek. Organizasyon üç aşamadan oluşuyor ve katılımcılar yapay zekâ araçlarıyla senaryo yazımından sahne tasarımına, seslendirme ve müzikten kurgu ve post-prodüksiyona kadar kısa film yapımının tüm süreçlerine dair beceriler kazanacaklar.

Gençlere sunduğu fırsatlar

Hackathona katılacak gençler, yapay zeka destekli video üretim tekniklerini uygulamalı olarak öğrenme ve gerçek bir filmin yapım sürecini deneyimleme fırsatı bulacak. Katılımcılar portföylerine kısa film ekleme, sektörle tanışma ve oluşturucu bir maratonla yeteneklerini test etme imkânı elde edecekler.

Başvuru bilgileri

Gaziantep’teki üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da en fazla üç kişilik ekipler halinde başvuru yapabilir. Katılım ve detaylı bilgi için şu bağlantı ziyaret edilebilir: https://kommunity.com/egitim-genclik-ve-spor-etkinlik-ve-faaliyettoplulugu/events/yapay-zeka-yonetmenini-ariyor-8330097b

