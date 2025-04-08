Yapı Betonlarındaki Hareketlilik Anlık Olarak Takip Edilecek

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Yalova Üniversitesi'nde görevli akademisyenlerin yürüttüğü yeni çalışma ile yapı betonlarındaki hareketlilik artık anlık olarak izlenebilecek.

Proje, yapıların dayanıklılığını, stabilitesini ve korozyona uğramasını tespit etmek amacıyla içlerine yerleştirilecek sensörleri içermektedir. ÇAKÜ’den Prof. Dr. Barış Şimşek, AKÜ’den Prof. Dr. Tayfun Uygunoğlu ve Doç. Dr. Uğur Fidan ile Yalova Üniversitesinden Doç. Dr. Adem Tuncer tarafından yürütülen bu çalışma, yapıların en ufak deformasyonlarını anlık olarak tespit edebilme imkanı sunacak.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye'nin fay hatlarının yoğun olduğu bir bölgede bulunduğuna dikkat çekerek, afetlere dayanıklı şehirlerin oluşturulması ve akıllı şehirlerin inşasının önemini vurguladı. Çiftçi, araştırma gruplarında bulunan polimer ile modifiye edilmiş çimento tabanlı sensörlerin, depreme dayanıklılık ve daha sağlıklı binaların inşası için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Prof. Dr. Barış Şimşek, bu sensörlerin yapısında nano malzemeler kullanılarak çimentonun iletken hale getirildiğini belirtti. Çimeno tabanlı sensörlerin, deprem ve yer hareketlerine karşı hassasiyet gösterebileceğini, mevcut binalara da uygulanabilir olduğunu açıkladı.

Şimşek, sensörlerin, yapının içindeki mikro çatlakların, korozyonun tespiti gibi işlevler için tasarlandığını ve geliştirilmekte olan sensörlerin internet tabanlı yapay zeka ile cep telefonlarına data aktarımını sağladığını belirtti. Ayrıca, karbondioksit ve karbonmonoksit gibi zehirli gazların tespiti için de çimento tabanlı sensörlerin kullanılabilirliğini artıracaklarını ifade etti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Yalova Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan çalışma ile yapıların içine yerleştirilecek sensörlerle yapıların dayanıklılığı, stabilitesi ve korozyona uğraması anlık olarak takip edilebilecek. ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi (sol 3), açıklamada bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Yalova Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan çalışma ile yapıların içine yerleştirilecek sensörlerle yapıların dayanıklılığı, stabilitesi ve korozyona uğraması anlık olarak takip edilebilecek. ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi (sol 3), açıklamada bulundu.