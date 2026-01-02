DOLAR
Yargıtay'dan emsal kamulaştırma kararı: Kamulaştırma bedeline en yüksek kamu faizi

Yargıtay, Babaeski'deki enerji hattı kamulaştırmasında kamulaştırma bedeline yasal değil, kamu alacaklarında uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerektiğine hükmetti.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:49
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:49
Yargıtay'dan emsal kamulaştırma kararı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde enerji nakil hattı nedeniyle yapılan kamulaştırma işlemine ilişkin dava, Yargıtay tarafından emsal niteliğinde kararla sonuçlandı. Yargıtay, kamulaştırma bedeline yalnızca yasal faiz uygulanması yönündeki yerel uygulamayı değiştirerek, kamu alacaklarında uygulanan en yüksek faizin esas alınması gerektiğine hükmetti.

Kararın detayları

Süreç, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Babaeski Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ve kamulaştırma bedeline yalnızca yasal faiz işletilmesini öngören kararını kesin nitelikte kabul etmesiyle başladı. İstanbul Barosu avukatlarından Av. İbrahim Çınar tarafından temyiz edilen dosyada Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kesin nitelikteki kararını kaldırdı ve yerel mahkeme kararını düzelterek onadı.

Yargıtay kararında, kamulaştırma bedeline yasal faiz değil, kamu alacaklarında uygulanan en yüksek faiz uygulanması gerektiği açıkça belirtildi. Karar, kamulaştırma sürecinde yaşanan gecikmeler nedeniyle vatandaşların uğradığı maddi kayıpların giderilmesi açısından önem taşıyor.

Emsal niteliği ve etkileri

Kararın, Türkiye genelinde benzer kamulaştırma davaları için emsal teşkil etmesi bekleniyor. Özellikle idarenin gecikmelerinden kaynaklanan mağduriyetlerin tazmini ve alacakların reel değerinin korunması açısından içtihatlara yön verebilecek nitelikte bulunduğu vurgulanıyor.

Av. İbrahim Çınar'ın değerlendirmesi

"Bu karar yalnızca müvekkilimiz açısından değil, Türkiye genelinde kamulaştırma süreci yaşayan tüm vatandaşlar açısından büyük önem taşıyor. Bölge Adliye Mahkemesi’nin yalnızca yasal faize hükmedilen kararı kesinleştirmesi halinde ciddi bir hak kaybı yaşanacaktı. Yargıtay, kamulaştırma bedellerine her zaman itiraz edilebileceğini ve bu bedellere kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faizin uygulanması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Bu karar, idarenin gecikmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi açısından son derece önemlidir"

"Vatandaşın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz"

Dosya konusu

Söz konusu dava, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde vatandaşlara ait tarım arazilerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle yapılan irtifak hakkı kamulaştırmasına ilişkin olarak açılmıştır.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

