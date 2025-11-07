Yargıtay: TikTok Paylaşımı Boşanma Nedeni Sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden sosyal medya kararı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir eşin TikTok hesabında aşırı makyajla, tanımadığı erkeklerle birlikte video çekip yayınlamasını 'evlilik birliğini temelinden sarsan davranış' olarak değerlendirerek boşanma sebebi saydı. Kararda (E: 2023/9834, K: 2024/7134) referans gösterildi ve Türk Medeni Kanunu'nun 166. maddesine atıf yapıldı.

Daire, sosyal medya paylaşımlarının eşin saygınlığını, güven duygusunu ve sadakat yükümlülüğünü zedeleyebileceğine dikkat çekti. Kararda, teknoloji çağında özel hayat ile kamusal alan arasındaki sınırların belirsizleşmesinin aile ilişkilerine doğrudan yansıdığı ve paylaşımların artık hukuki sonuçlar doğurabildiği vurgulandı.

Mahkemeler dijital içerikleri delil olarak daha sık dikkate alıyor

Avukat Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay kararını değerlendirirken dijital platformlarda yapılan paylaşımların mahkemelerde delil olarak kabul edildiğini belirtti. Tekışık, "Yargıtay’ın bu kararıyla birlikte, sosyal medya artık sadece bir paylaşım alanı değil, boşanma davalarında somut kanıt niteliği taşıyan bir unsur haline geldi" ifadelerini kullandı.

Avukat Tekışık ayrıca, mahkemelerin dijital içerikleri daha sık delil olarak dikkate almaya başladığını ve bunun bireylerin çevrim içi davranışlarında daha dikkatli olmaları gerektiğini gösterdiğini söyledi. Yargıtay kararının, sosyal medya kullanımının yalnızca etik değil aynı zamanda hukuki sorumluluk doğurduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

