Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 42 Şüpheli Yakalandı, 27 Tutuklandı

Bakan Yerlikaya: Jandarma 23 ilde geniş kapsamlı operasyon düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı açıklamada jandarmanın 23 ilde yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonlarının sonuçlarına ilişkin bilgi verdi.

"23 ilde ‘yasa dışı bahis’ suçuna yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda son 1,5 yıl içinde hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüpheliyi yakaladık, 27’si tutuklandı. 15’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı."

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda hesaplarında 6 milyar 182 milyon lira işlem hacmi bulunan 42 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 27’sinin tutuklandığını belirtti. Açıklamada ayrıca şüphelilere ait emlak, araç ve hesaplara el konulduğu bildirildi.

El konulan mallar ve hesaplar: Yaklaşık 203 milyon lira değerinde 25 adet ev/arsa, 25 adet araç, 428 adet banka hesabı ve 35 adet kripto hesabı hakkındaki tedbirler uygulandı.

Operasyonlar, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızın koordinasyonunda; Batman, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Mersin, Osmaniye, Şırnak ve Van illerinde gerçekleştirildi.

Ayrıntılarda, yakalanan şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi. Elde edilen gelirlerin üçüncü şahıslar adına açılan kripto para hesapları ve uluslararası hesaplar üzerinden transfer edilerek aklandığı, ayrıca yasa dışı bahis oynatanlardan komisyon alındığı kaydedildi.

Yerlikaya, ilgili kişiler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını bildirdi ve operasyonlarda emeği geçenleri tebrik etti: "Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

