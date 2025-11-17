Yatağan'da çatıdan düşme: 47 yaşındaki A.K. hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tadilat yaparken çatıdan düşen 47 yaşındaki A.K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:35
Bozüyük Mahallesi'nde tadilat sırasında kaza

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesi’nde evinin çatısında tadilat yapan 47 yaşındaki A.K., dengesini kaybederek çatıdan düştü.

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan A.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yatağan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen A.K. yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

