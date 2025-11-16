Yavuz Ağıralioğlu Tavşanlı'da Nikah Şahidi Oldu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Tavşanlı'da düzenlenen düğünde Mine Çakır ve Aykut Oruç çiftinin nikah şahidi oldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 23:25
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 23:25
Mine Çakır ile Aykut Oruç'un Mavi Ay Düğün Salonu'ndaki töreni

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde katıldığı düğünde genç çiftin nikah şahidi oldu.

Ağıralioğlu, Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır’ın kızı Mine ile Aykut Oruç’un Mavi Ay Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün törenine katıldı.

Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin’in kıydığı nikahta, Ağıralioğlu da nikah şahidi olarak çifte eşlik etti.

Davetliler gecede genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

