Yavuz Ağıralioğlu Tavşanlı'da nikah şahidi oldu
Mine Çakır ile Aykut Oruç'un Mavi Ay Düğün Salonu'ndaki töreni
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde katıldığı düğünde genç çiftin nikah şahidi oldu.
Ağıralioğlu, Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır’ın kızı Mine ile Aykut Oruç’un Mavi Ay Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün törenine katıldı.
Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin’in kıydığı nikahta, Ağıralioğlu da nikah şahidi olarak çifte eşlik etti.
Davetliler gecede genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.
