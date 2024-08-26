Yedigöller Milli Parkı'nda Temizlik Çalışmaları Tamamlandı

Yedigöller Milli Parkı'nda Doğa Temizliği

Yedigöller Milli Parkı'nda, doğanın korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, park içindeki iki gölde temizlik çalışması gerçekleştirerek su ekosisteminin sağlığını korumayı hedefledi.

Deringöl ve Nazlıgöl'de Temizlik

Konya Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü tarafından getirilen özel temizlik aracı ile Deringöl ve Nazlıgöl'de yapılan çalışmalarda, göl yüzeyini kaplayan istilacı bitkiler ve suya karışan dal ve orman atıkları toplandı. Bu sayede doğa, daha sağlıklı ve temiz bir görünüme kavuştu.

Diğer Göllerde de Temizlik Yapılacak

Temizlik çalışması, doğal denge göz önünde bulundurularak diğer beş gölde de devam edecek. Bu süreçle birlikte Yedigöller Milli Parkı'nın doğal güzellikleri korunacak ve ziyaretçilerin doğayla daha iç içe bir deneyim yaşamaları sağlanacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yedigöller Milli Parkı içinde yer alan 2 gölde temizlik çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yedigöller Milli Parkı içinde yer alan 2 gölde temizlik çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yedigöller Milli Parkı içinde yer alan 2 gölde temizlik çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yedigöller Milli Parkı içinde yer alan 2 gölde temizlik çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yedigöller Milli Parkı içinde yer alan 2 gölde temizlik çalışması yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yedigöller Milli Parkı içinde yer alan 2 gölde temizlik çalışması yapıldı.