Yemen'deki Husiler ABD'nin Sada Kentine Hava Saldırısı Düzenlediğini Duyurdu

Husilere ait kaynaklar, ABD'nin Yemen'in Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 23:53
Yemen'deki Husiler ABD'nin Sada Kentine Hava Saldırısı Düzenlediğini Duyurdu

Yemen'de Hava Saldırısı Gerçekleşti

Yemen'de İran destekli Husiler, Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini iddia etti. Husilere ait olan El-Mesira televizyonu, saldırının Sada kentinin batısındaki Sakeyn ilçesine gerçekleştirildiğini duyurdu.

Saldırının Sonuçları Belirsiz

Henüz saldırının sonuçlarına dair detaylar verilmezken, ABD'den resmi bir açıklama da gelmiş değil. Önceki açıklamalarında, Husiler, 4 Mart'ta İsrail'e, Gazze'ye yardım girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını başlatacaklarını ifade etmişti.

Trump'tan Saldırı Talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu üzerinden 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını vurgulamıştı.

Saldırılarda İnsan Kaybı

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana dahil bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin öldüğünü ve 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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