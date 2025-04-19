DOLAR
37,95 0,07%
EURO
43,14 0%
ALTIN
4.074,57 0%
BITCOIN
3.243.410,1 -1,13%

Yeni Dergi TADD Afrika Yayın Hayatına Başladı

TADD Afrika dergisi, Afrika'nın zenginliklerini tanıtmak için yayın hayatına merhaba dedi.

Yayın Tarihi: 19.04.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 14:59
Yeni Dergi TADD Afrika Yayın Hayatına Başladı

Afrika'yı Anlamaya Yeni Bir Adım: TADD Afrika Dergisi

Afrika kıtasının tarihi, toplumsal yapısı ve kültürel zenginliklerine odaklanan TADD Afrika dergisi, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) bünyesinde yayın hayatına girdi. Dergi, derneğin kuruluşunun 10. yılı vesilesiyle raflardaki yerini alıyor.

Dr. Bilgehan Güntekin'den Açıklamalar

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, derginin kapsamını belirterek, “Biz bu dergimizde Afrika'nın tarihinden toplumun yapısına, siyasetinden sanat ve kültürüne kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapacağız. Aynı zamanda içerik üreteceğiz. Yani bizim dergimiz hem akademik hem aktüel bir dergi olacak açıkçası.” dedi.

Güntekin, derneğin kuruluşundan beri bir dergi çıkarma hayalinin olduğunu vurguladı ve derginin, Afrika'nın gerçek yüzünü yansıtacağını söyledi: “Türkiye'de insanların Afrika'nın tarihi yerlerini, tarihini, turistik yerlerini, kültürünü, yemeklerini, geleneklerini çok iyi bildiğini zannetmiyorum. Biz inşallah bunları birinci elden Afrika'da yaşayan kardeşlerimizin de yardımıyla yansıtmış olacağız.”

Derginin Teması ve İlk Sayısı

Derginin ilk sayısı, “Birlikten Doğan Güç! Afrika” temasıyla dikkat çekiyor. Bu sayıda, Afrika'ya yönelik önyargılı görüşler sorgulanmakta ve okuyucuya alternatif bir bakış açısı sunulmaktadır.

TADD Afrika dergisi, Türkçe matbu olarak yayımlanmasının yanı sıra dijital baskıları da bulunmaktadır. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde, derginin dijital sürümlerine TADD resmi internet sitesi üzerinden (tadd.org.tr) ücretsiz olarak ulaşmak mümkün.

Afrika kıtasının tarihine, toplumsal yapısına, kültürel ve sanatsal zenginliklerine odaklanan TADD...

Afrika kıtasının tarihine, toplumsal yapısına, kültürel ve sanatsal zenginliklerine odaklanan TADD Afrika dergisi, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) bünyesinde yayın hayatına başladı. "Birlikten Doğan Güç! Afrika" temasıyla öne çıkan derginin ilk sayısında, Afrika'ya yönelik önyargılı görüşler sorgulanıyor ve okuyucuya alternatif bir bakış açısı sunuluyor.

Afrika kıtasının tarihine, toplumsal yapısına, kültürel ve sanatsal zenginliklerine odaklanan TADD...

Afrika kıtasının tarihine, toplumsal yapısına, kültürel ve sanatsal zenginliklerine odaklanan TADD Afrika dergisi, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) bünyesinde yayın hayatına başladı. "Birlikten Doğan Güç! Afrika" temasıyla öne çıkan derginin ilk sayısında, Afrika'ya yönelik önyargılı görüşler sorgulanıyor ve okuyucuya alternatif bir bakış açısı sunuluyor.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Sert Gazze Açıklamaları
2
Artvin'de Boğa Güreşlerinde Yaralanma Olayı
3
Kırşehir ve Sivas'ta Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
4
Bakan Yumaklı: Kahverengi Kokarcayla Mücadelede Galip Geleceğiz!
5
Mehmet Öz, Türk Ocakları Genel Başkanlığına Yeniden Seçildi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KADEM Genel Kurulu'nda Kadın-Erkek Eşitliğine Vurgu Yaptı
7
Halkın İsmet Paşa'sı Sergisi Pembe Köşk'te Kapılarını Açtı

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

Denizli'ye Meclisten Destek: Zirai Don Zararını Telafi Ediyor

Sivas'ta Sanayi ve Eğitim İşbirliği: Öğrenciler Artık Çalışacak!

Erdoğan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Temmuz'da Zam Beklentisi Mı?

Karabük'te Firari Suçlu M.Ç. Yakalandı

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!