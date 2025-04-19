Yeni Dergi TADD Afrika Yayın Hayatına Başladı

Afrika'yı Anlamaya Yeni Bir Adım: TADD Afrika Dergisi

Afrika kıtasının tarihi, toplumsal yapısı ve kültürel zenginliklerine odaklanan TADD Afrika dergisi, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) bünyesinde yayın hayatına girdi. Dergi, derneğin kuruluşunun 10. yılı vesilesiyle raflardaki yerini alıyor.

Dr. Bilgehan Güntekin'den Açıklamalar

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, derginin kapsamını belirterek, “Biz bu dergimizde Afrika'nın tarihinden toplumun yapısına, siyasetinden sanat ve kültürüne kadar geniş bir yelpazede sunumlar yapacağız. Aynı zamanda içerik üreteceğiz. Yani bizim dergimiz hem akademik hem aktüel bir dergi olacak açıkçası.” dedi.

Güntekin, derneğin kuruluşundan beri bir dergi çıkarma hayalinin olduğunu vurguladı ve derginin, Afrika'nın gerçek yüzünü yansıtacağını söyledi: “Türkiye'de insanların Afrika'nın tarihi yerlerini, tarihini, turistik yerlerini, kültürünü, yemeklerini, geleneklerini çok iyi bildiğini zannetmiyorum. Biz inşallah bunları birinci elden Afrika'da yaşayan kardeşlerimizin de yardımıyla yansıtmış olacağız.”

Derginin Teması ve İlk Sayısı

Derginin ilk sayısı, “Birlikten Doğan Güç! Afrika” temasıyla dikkat çekiyor. Bu sayıda, Afrika'ya yönelik önyargılı görüşler sorgulanmakta ve okuyucuya alternatif bir bakış açısı sunulmaktadır.

TADD Afrika dergisi, Türkçe matbu olarak yayımlanmasının yanı sıra dijital baskıları da bulunmaktadır. Türkçe, Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerinde, derginin dijital sürümlerine TADD resmi internet sitesi üzerinden (tadd.org.tr) ücretsiz olarak ulaşmak mümkün.

Afrika kıtasının tarihine, toplumsal yapısına, kültürel ve sanatsal zenginliklerine odaklanan TADD Afrika dergisi, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) bünyesinde yayın hayatına başladı. "Birlikten Doğan Güç! Afrika" temasıyla öne çıkan derginin ilk sayısında, Afrika'ya yönelik önyargılı görüşler sorgulanıyor ve okuyucuya alternatif bir bakış açısı sunuluyor.

Afrika kıtasının tarihine, toplumsal yapısına, kültürel ve sanatsal zenginliklerine odaklanan TADD Afrika dergisi, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) bünyesinde yayın hayatına başladı. "Birlikten Doğan Güç! Afrika" temasıyla öne çıkan derginin ilk sayısında, Afrika'ya yönelik önyargılı görüşler sorgulanıyor ve okuyucuya alternatif bir bakış açısı sunuluyor.