Yeni Isı Yalıtım Standardı Başlıyor: Enerji Verimliliğine Büyük Katkı

Türk Standardları Enstitüsü'nden Enerji Verimliliği Hamlesi

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), binalarda enerji tasarrufunu artırmak ve ısı kayıplarını en aza indirmek amacıyla revize ettiği TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı'nı yarından itibaren zorunlu hale getiriyor.

AA muhabirinin elde ettiği bilgilere göre, bu yeni standart, 21 Ekim 2024 tarihinde enerji verimliliği için yapılan güncellemeler ile birlikte hayat buldu. Revizyon sürecinde sektör ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler dikkate alındı. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uzmanların katkılarıyla TS 825'in kapsamı genişletildi.

Hedefler ve Beklentiler

Yeni düzenlemelerin başlıca hedefleri arasında ısıtma ve soğutma maliyetlerinin düşürülmesi, enerji kaynaklarının daha etkin kullanımı ve çevresel sürdürülebilirliğin artırılması yer alıyor.

Daha önce 4 bölge olarak belirlenen yalıtım sınıflandırması, iklim koşullarına göre 6 bölgeye ayrıldı. 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeyle, binalarda yalıtım hesaplamaları bölgesel iklim şartlarına göre güncellendi.

Binaların termik performansını, zemin ısı transferini, ısıtma ve soğutma gereksinimlerini belirleyen bu kurallar, TSE'nın müşterek standartlarında yer almaktadır. Böylece, binalarda konfor şartları korunarak enerji faturalarının %25 oranında düşmesi beklenmektedir.

Ekonomik ve Çevresel Katkılar

Ayrıca, her yıl inşa edilecek yeni binalarla birlikte 2,5 teravat saat enerji tasarrufu sağlanacak ve bu iki yıl boyunca devam eden uygulama, Atatürk Barajı'nın üç aylık enerji üretimine eşdeğer kazanımlar hedefleniyor.

Karbon salımının yıllık olarak 600 milyon ton azalmasıyla çevresel sürdürülebilirliğe de ciddi katkılar sağlanacaktır. Revize edilen TS 825 standardı, binaların net ısıtma ve soğutma enerji ihtiyacını doğru bir şekilde hesaplamayı ve enerji kayıplarını optimize etmeyi amaçlıyor.

Sonuç

Bu yeni düzenlemeler yalnızca bireysel tüketicileri değil, aynı zamanda ülke ekonomisini de güçlendirmeyi hedefliyor. Isı yalıtımının artırılması, enerji verimliliğini sağlayarak dışa bağımlılığı azaltacak. Böylece vatandaşlar daha düşük enerji faturaları ile ekonomik olarak rahatlayacak, çevresel açıdan ise karbon salımlarının düşürülmesiyle sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım atılacak.