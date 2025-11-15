Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Hükümetin "Yüzyılın Konut Projesi Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla duyurduğu 500 bin sosyal konut kampanyası büyük ilgi görüyor. Başvurular rekor seviyeye ulaşırken, hak sahiplerinin aklındaki en önemli soru konutların satılıp satılamayacağı veya kiraya verilip verilemeyeceği oldu.

Başvurular ve Takvim

Projeye başvurular 10 Kasım tarihinde başladı ve 19 Aralık tarihine kadar sürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan verilere göre, ilk 5 günlük süreçte geçerli başvuru sayısı 2 milyon 879 bine ulaştı.

İnşa ve ihale süreçlerinin Kasım ayında hız kazanacağı projede, ilk kura çekimlerinin Aralık ayında yapılması planlanıyor. Konut belirleme kuraları için Şubat 2026, konutların teslimatlarının başlaması için ise Mart 2027 hedefleniyor.

Ödeme Planı ve Güncelleme

Proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile satışa sunuluyor. Taksit ödemeleri, konut sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlıyor.

Taksit tutarları sabit kalmayacak; resmi bilgilendirme formuna göre, hak sahiplerinin kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez güncellenecek. Bu güncelleme, bir önceki altı aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak yapılacaktır.

Satış ve Kiralama Durumu

Projeye ilişkin resmi kitapçıkta bu konu açıkça belirtildi. Konutların amacı spekülasyon değil barınma olduğundan, konutların borcu tamamen bitene kadar satılması, devredilmesi veya temlik edilmesi kesinlikle yasaktır. Yani, 240 aylık borç tamamen kapanmadan konutun başkasına satılması mümkün değil.

Öte yandan kitapçıkta yer alan bilgilere göre, hak sahibi olduğunuz sosyal konutu kiraya vermenizde herhangi bir engel bulunmuyor. Özetle: Yeni TOKİ projesinden ev sahibi olursanız, borcunuz bitene kadar satamazsınız; ancak yasal olarak kiraya verebilirsiniz.