Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ'nin 500 bin sosyal konutunda hak sahipleri borç bitene kadar satamaz; ancak yasal olarak kiraya verebilirler. Proje takvimi ve ödeme koşulları burada.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 19:44
Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Hükümetin "Yüzyılın Konut Projesi Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla duyurduğu 500 bin sosyal konut kampanyası büyük ilgi görüyor. Başvurular rekor seviyeye ulaşırken, hak sahiplerinin aklındaki en önemli soru konutların satılıp satılamayacağı veya kiraya verilip verilemeyeceği oldu.

Başvurular ve Takvim

Projeye başvurular 10 Kasım tarihinde başladı ve 19 Aralık tarihine kadar sürecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklanan verilere göre, ilk 5 günlük süreçte geçerli başvuru sayısı 2 milyon 879 bine ulaştı.

İnşa ve ihale süreçlerinin Kasım ayında hız kazanacağı projede, ilk kura çekimlerinin Aralık ayında yapılması planlanıyor. Konut belirleme kuraları için Şubat 2026, konutların teslimatlarının başlaması için ise Mart 2027 hedefleniyor.

Ödeme Planı ve Güncelleme

Proje kapsamında konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade ile satışa sunuluyor. Taksit ödemeleri, konut sözleşmesinin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlıyor.

Taksit tutarları sabit kalmayacak; resmi bilgilendirme formuna göre, hak sahiplerinin kalan borç bakiyesi ve aylık taksitleri her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez güncellenecek. Bu güncelleme, bir önceki altı aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak yapılacaktır.

Satış ve Kiralama Durumu

Projeye ilişkin resmi kitapçıkta bu konu açıkça belirtildi. Konutların amacı spekülasyon değil barınma olduğundan, konutların borcu tamamen bitene kadar satılması, devredilmesi veya temlik edilmesi kesinlikle yasaktır. Yani, 240 aylık borç tamamen kapanmadan konutun başkasına satılması mümkün değil.

Öte yandan kitapçıkta yer alan bilgilere göre, hak sahibi olduğunuz sosyal konutu kiraya vermenizde herhangi bir engel bulunmuyor. Özetle: Yeni TOKİ projesinden ev sahibi olursanız, borcunuz bitene kadar satamazsınız; ancak yasal olarak kiraya verebilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze’de 30 Kimliği Tespit Edilemeyen Filistinli Toplu Defnedildi
2
İzmirli 'Örümcek Adam' Van Gölü’ne Dalıp Kirliliğe Dikkat Çekti
3
Sofya'da 'Dostluk' Sergisi Açıldı: Türk Ressamların Eserleri Öne Çıkıyor
4
HSK'nin Mazeret Kararnamesiyle 268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti
5
Kerkük'te İlk Gökyüzü Gözlem Etkinliği Yapıldı
6
Kuşadası'nda Emekli Astsubay Sokak Köpeğini Vurdu, Serbest Bırakıldı
7
Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?