Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'den TBMM'nin Kapanmasına Tekrar Eleştiriler

Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'den Sert Eleştiriler

Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda karar yeter sayısının bulunamaması nedeniyle yapılan kapanmayı sert bir dille eleştirdi. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin varlığına rağmen, TBMM'nin ve milletvekillerinin itibarına sahip çıkacaklarını belirtti.

Meclis'in Kapanması ve Önergelerin Durumu

Kaya ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis'te düzenledikleri basın toplantısında, Yeni Yol Partisi'nin engellilere ilişkin grup önerisinin kabul edilmesinin ardından İYİ Parti'nin benzer önerisinin oylamasında karar yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle birleşimin kapanmasını değerlendirdi. Engelli vatandaşların sorunlarına yönelik Meclis araştırması önergesinin görüşülmesi, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP'nin oylarıyla kabul edilmişti.

Kaya, İYİ Partinin önergesinin oylaması sırasında 3 kez yeter sayının bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın birleşimi kapattığını ifade ederek, "Buradan iktidara bir anayasa değişikliği teklif ediyorum; TBMM'yi kapatsınlar, mevzuat daire başkanlığı kursunlar," dedi. Uğradıkları bu durumu eleştirerek, "Biz hiçbir kanunu görüşmeyelim," ifadesini kullandı.

İktidar ve Muhalefet Arasındaki Gerilim

AK Parti'nin, önergesini geri çekme teklifinde bulunduğunu öne süren Kaya, "Neden illa kendi imzanız olan bir önergeyle bu araştırma komisyonunun kurulmasını istiyorsunuz?" diyerek eleştirilerde bulundu. Bu süreçte Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ da engelli bakanlığı kurulmasını istediklerini vurguladı.

Çömez ise, Yeni Yol Grubu'nun önergesinin muhalefet milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmesinin iktidar cephesinde kaygıya neden olduğunu savundu. İYİ Partinin engellilerle ilgili önergesinin oylanması sırasında AK Partili vekillerin toplantıyı terk ettiğini ileri süren Çömez, 3 defa yapılan çağrıya rağmen yeter sayının sağlanamadığını ve böylece Genel Kurul'un kapandığını belirtti. Çömez, bu durumu Türk demokrasisi adına kara bir gün olarak tanımlayarak, iktidarın utanması gerektiğini savundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez (ortada), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Yeni Yol Partisinin engellilere ilişkin grup önerisinin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından, İYİ Parti'nin benzer bir önerisinin oylaması sırasında karar yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimin kapanmasını değerlendirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez (ortada), Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Yeni Yol Partisinin engellilere ilişkin grup önerisinin Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından, İYİ Parti'nin benzer bir önerisinin oylaması sırasında karar yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşimin kapanmasını değerlendirdi.