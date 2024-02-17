Yeniden Refah adayı Gülpınar’ın skandal ses kaydı! Ses kaydında AK Parti’ye savaş açtı: HDP’ye çalışacağım

YENİDEN REFAH PARTİSİ'NİN ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KASIM GÜLPINAR, AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ



Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmediği için AK Parti'den istifa etti. Yeniden Refah Partisi'nin adayı olan Gülpınar'ın, internete düşen ses kaydında AK Parti'ye yönelik sert ifadeleri dikkat çekti.

SABAH GAZETESİ, SES KAYDINI DUYURDU

Gülpınar'ın adaylığıyla ilgili gelişmeler, Sabah gazetesinin haberine konu oldu. Gülpınar'ın aday gösterilmemesi üzerine CHP'nin tüm illerde aday çıkarmasına rağmen Şanlıurfa'da aday göstermeme kararı aldığı belirtildi. Ayrıca, Gülpınar'ın AK Parti'yi eleştirdiği bir ses kaydının sosyal medyada paylaşıldığı ifade edildi.

GÜLPINAR'IN SERT İFADELERİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Gülpınar'ın, aday gösterilmeden önce yaptığı konuşmada AK Parti'ye yönelik sert ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Gülpınar'ın, "Vallaha billaha aleyhte çalışacağım. Yemin ediyorum yapacağım. HDP'lilere çalışmazsam en adiyim. Bunlarla hesaplaşmam lazım, bunun hesabını görmem lazım" şeklindeki sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SİVEREK BELEDİYESİ'NİN KAYNAKLARI KULLANILDI

Gülpınar'ın seçim çalışmaları için Siverek Belediyesi'nin kaynaklarını kullandığı iddia edildi. Gülpınar'ın, Siverek ilçesindeki aşiretlerle belediyeye nüfuz etme çabalarının 2020 yılında başladığı ve bu süreçte çeşitli olaylara karıştığı belirtildi.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Kasım Gülpınar, AK Parti'den aday gösterilmemesinin ardından partiden istifa etti. Gülpınar'ın aday gösterilmemesinde etkili olduğu iddia edilen olaylarla ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.