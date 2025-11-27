Yenişehir'de Süleymaniye Mahallesi'ne Yeni Düğün Salonu

Atıl duran yapı baştan aşağı yenileniyor

Yenişehir Belediyesi, uzun yıllardır atıl durumda bulunan Süleymaniye Mahallesindeki düğün salonunda kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor.

Yenileme projesi kapsamında çökmüş durumda bulunan zemin güçlendiriliyor, yapının iç ve dış cephe tamirleri ile boya işlemleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Mevcut tuvaletler tamamen yenileniyor.

Alanda yapılacak çevre düzenlemesi ile mahalleye yakışır, estetik ve kullanışlı bir sosyal alan oluşturulması hedefleniyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel konuyla ilgili açıklamasında, "Hemşehrilerimizin özel günlerini keyifle ve güvenle kutlayabilecekleri bir mekân oluşturuyoruz. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

