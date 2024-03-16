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Yerel seçimler için son 15 gün! Yasaklar ne zaman başlayacak?

31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimler için son 15 gün kaldı. Bazı seçim yasakları ve seçim propagandalarının yasağı, seçime son 10 gün kala yani 21 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 10:46
Yerel seçimler için son 15 gün! Yasaklar ne zaman başlayacak?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime dair bazı seçim yasakların ve seçim propagandalarının 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacağını duyurdu. Seçim propagandasına dair yasaklar 30 Mart 2024 Cumartesi günü saat 18.00 itibari ile kaldırılacak. Seçim yasaklarının tümü ise 31 Mart gecesi 23.59’da sona ermiş olacak.

seçim yasakları

21 Mart’ta Hangi Yasaklar Gelecek?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde aday gösteren partiler ve bağımsız adaylar, yasak kapsamında toplu olarak sözlü propaganda yapamayacak. Öte yandan 30 Mart 2024 18.00’a kadar ise bu partilerin ve bağımsız adayların yazılı basında ilan ve reklam verme, internet üzerinden propaganda yapma hakları devam edecek.

21 Mart’ta başlayacak olan bir diğer yasak ise siyasi partiler lehine ya da aleyhinde yayın yapılamaması olacak. Sözlü ve görsel basın ve yayın araçlarının, vatandaşların oy verme davranışlarını etkileyebilecek bir şekilde yayın yapması yasak olacak.

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