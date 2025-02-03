Yerli MERKÜT FPV Kamikaze Dron Göreve Hazır!

Türk savunma sanayisindeki gelişmelerle dikkat çeken MERKÜT, yerli FPV kamikaze dron olarak göreve hazır hale getirildi. Pasifik Teknoloji bünyesindeki SAVX Teknoloji, insansız hava araçları (İHA) konusundaki kabiliyetlerini kullanarak bu yenilikçi aracı geliştirdi.

MERKÜT'ün Özellikleri

Abdullah Aktaş, SAVX Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi olarak dronun 20 dakika uçuş süresi ve 8 kilometre menzil kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Ayrıca, yönlendirilmiş, parçacık tesirli mühimmat sistemine sahip olan MERKÜT, askeri alandaki güncel ihtiyaçlara yönelik bir çözüm sunmakta.

Geliştirme Süreci

Aktarılan bilgilere göre, MERKÜT'ün geliştirilmesi yaklaşık 8 ay sürdü. Bu süreç içerisinde tasarım, doğrulama ve mühimmat entegrasyonu aşamaları tamamlandı. Aktaş, "Emniyet bizim için öncelikliydi. FPV dronların hobi sektöründen askeri kullanıma geçişinde güvenliğin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündük" dedi.

Gelişmiş Emniyet Sistemleri

Aktaş, MERKÜT’te kullanılan emniyetli tapa sisteminin mekanik bariyerli olduğunu ve her durumda mühimmatı güvenli bir şekilde sakladığını vurguladı. Ayrıca, dron olası bir görev iptali durumunda güvenli iniş yapabiliyor.

Kullanıcı Dostu Tasarım

MERKÜT'ün, operatörlerin iş yükünü azaltacak özelliklere sahip olduğunu kaydeden Aktaş, yaklaşma sensörünün patlama anını otomatikleştirerek operatörün sadece hedefe odaklanmasını sağladığını ekledi.

Gelecek Versiyonlar

Yeni versiyonların geliştirilme süreci devam ederken, zırh delici mühimmat ve otonom hedef tespit algoritmaları üzerinde çalışmalar sürüyor. Aktaş, "Kendi geliştirdiğimiz sistemler sayesinde yüksek adetli üretime hazırız" ifadelerini kullandı.

FPV Dronların Geleceği

SAVX Teknoloji Genel Müdürü Adnan İman, savunma alanında insansız hava araçlarının otonomlaştırılması ve yazılımların geliştirilmesi üzerine yoğun çalışmalar yapıldığını belirtti. Ukrayna Savaşı’nın, buz kırıcı etkisiyle FPV dronların önemini artırdığını vurgulayan İman, %100 yerlilik oranıyla bu teknolojiye katkıda bulunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Operatörün sanki dronun içindeymiş gibi uçuş yapmasını sağlayan ve muharebe sahalarında kullanımı giderek artan FPV kamikaze dronlara yönelik olarak Türk savunma sanayisindeki yeteneklerle yeni bir çözüm geliştirildi.

Operatörün sanki dronun içindeymiş gibi uçuş yapmasını sağlayan ve muharebe sahalarında kullanımı giderek artan FPV kamikaze dronlara yönelik olarak Türk savunma sanayisindeki yeteneklerle yeni bir çözüm geliştirildi.