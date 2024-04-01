Yerlikaya: 4 ilde 22 nokta imha edildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden, “Bozdoğan-19” operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre, 4 ilde terör örgütlerine ait 22 mağara, barınak ve sığınak imha edildi. Bu noktalarda çeşitli sayıda mühimmat, patlayıcı ve silahın yok edildiğini duyuran Yerlikaya, operasyonların Hakkari, Şırnak, Siirt ve Diyarbakır’da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Operasyonlar, Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve güvenlik korucularından oluşan 107 tim ve 1445 jandarma personeli tarafından gerçekleştirildi.