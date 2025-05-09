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Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadelede Dünyaya Öncülük Ediyor!

Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede uluslararası alanda iddialı bir konumda. Mehmet Dinç, bu mücadelede önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 12:22
Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadelede Dünyaya Öncülük Ediyor!

Yeşilay, Bağımlılıkla Mücadelede Dünyaya Öncülük Ediyor!

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede küresel anlamda öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. Dinç, Yeşilay Edirne Şubesi'ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelenin liderliğini yürüttüğünü ifade etti.

105 Yıldır Süren Mücadele

Dinç, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına tam 105 yıldır aralıksız devam ettiğini belirtirken, "Bu dönemde tarihi bir sorumluluğumuz var. Bağımlılıkla alakalı riskler çok arttı. Nasıl riskler ve bağımlılıkla ilgili tehditler arttıysa bizim de gayretimiz, mücadele gücümüz artacak" dedi.

Çocuklar ve Gençler Öncelikli Hedef

Özellikle çocuklar ve gençler üzerinde durduklarını ifade eden Dinç, Yeşilay'ın önleme çalışmalarına büyük önem verdiğini vurguladı. Ayrıca, Yeşilay gönüllülerinin sahada aktif bir şekilde bağımlılıkla mücadele etmeye devam ettiğini kaydetti.

Dünyada Belirleyici Rol

Dinç, Yeşilay'ın uluslararasıpaydalarla yaptığı iş birliği sayesinde dünyada bağımlılıkla mücadele politikalarını belirlediğine değindi. Konuşmasında, "Dünyada politikaları belirlerken Edirne'de veya memleketimizin herhangi bir ilinde bağımlılığın çok yaygın olmasını bekleyemeyiz. İnsanlarımıza ulaşılmamasını bekleyemeyiz. Bu yüzden kendi evimize çok daha önem vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Edirne'de Alkol ve Maddeler Üzerine Çalışmalar Gerek

Dinç, Edirne'nin bağımlılıkta Türkiye’deki iller arasında ilk 10'da yer almadığını, ancak kentte alkol, sigara ve madde kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Yeşilay Gönüllüleri ile Sohbet

Dinç, konuşmalarının ardından Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekibi ve Yeşilay gönüllüleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Eş zamanlı olarak, Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileri yaptıkları çalışmaları anlatarak Yeşilay maskot bebeklerini tanıttı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Edirne Şubesi'ni ziyaret etti. Dinç, burada bir konuşma...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Edirne Şubesi'ni ziyaret etti. Dinç, burada bir konuşma yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Edirne Şubesi'ni ziyaret etti. Dinç, burada bir konuşma...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Edirne Şubesi'ni ziyaret etti. Dinç, burada bir konuşma yaptı.

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