Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kırklareli'nde Gençlerle Buluştu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılığın toplumlar üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri gündeme getirerek, Türkiye'nin bu sorunun önlenebilir bir aşamada olduğunu ifade etti. Dinç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde, Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti.

Dinç, burada Yeşilay gönüllüsü üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek, onlarla bağımlılık mücadele yöntemleri hakkında samimi sohbetler gerçekleştirdi. Bağımlılığı önleme çalışmalarının kritik önemine değinen Dinç, "Bağımlılık başladıktan sonra o alışkanlıktan dönmek oldukça zor. Bu nedenle özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için önleyici çalışmalar yürütmemiz gerekiyor" dedi.

Yeşilay’ın Türkiye genelinde 102 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile aktif bir yapıda olduğunu hatırlatan Dinç, bağımsız bir gençlik kültürü oluşturmanın bu çalışmaların temel hedefleri arasında bulunduğunu vurguladı.

“Genç Yeşilay Gönüllülerinin Enerjisi Hayati Önem Taşıyor”

Bağımlılıkla mücadelede dikkatli olunması gerektiğine işaret eden Dinç, bağımlılık endüstrisinin çocuklara ve gençlere yönelik zararlı çalışmalarını şöyle aktardı: "Onları erken yaşta bağımlılığa sürükleyerek sadık müşteri haline getirmeyi amaçlıyorlar. Bizim ülkemiz için bu henüz hayal değil, hala önlenebilir bir sorunla karşı karşıyayız. Çok şükür hiçbir bağımlılıkta dünyada ilk 10'da değiliz. Bizim için hala toplumumuzdan bağımlılık problemini söküp atmak mümkün."

“Gençleri Koruma Amacı Vatanı Koruma Gibi”

Yeşilay'ın kuruluş amacına değinen Dinç, “Çocukları ve gençleri korumak, vatan toprağını korumak kadar mukaddes bir görevdir” şeklinde konuştu. Kırklareli'nde bazı bağımlılık türlerinde Türkiye ortalamasının üzerinde rakamların bulunduğuna dikkat çeken Dinç, alkol ve diğer maddelerle ilgili oranların yükseklik gösterdiğini belirtti.

Konuşmasının ardından, Dinç gönüllü gençlerle fotoğraf çektirerek etkinliği tamamladı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde Yeşilay Şubesini ziyaret etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kırklareli'nde Yeşilay Şubesini ziyaret etti.