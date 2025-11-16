Yeşilırmak'ta Temizlik Operasyonu: Amasya'da 6 İş Makinesiyle Nehir Temizliği

Amasya'da Yeşilırmak Nehri'nde, DSİ ve Valiliğin koordinasyonuyla 6 iş makinesi ve 11 personelle temizlik çalışması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 17:53
Yeşilırmak'ta Temizlik Operasyonu Başladı

Yeşilırmak Nehri’nin Amasya sınırları içindeki kesiminde, ırmak yatağındaki kirliliği ortadan kaldırmak amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. Çalışma, Amasya Valiliği koordinasyonunda yürütülüyor.

Çalışmanın Detayları

Yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşleri 73. Şube Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 6 iş makinesi ve 11 personel temizlik çalışmalarında yer alıyor. Ekipler, nehir yatağında biriken atıklar ve organik birikintileri temizlemek için çalışıyor.

Hedef ve Takvim

Valilikten verilen bilgiye göre çalışmalarla, nehirde kötü görüntülere yol açan sazlıklar, yosun tabakası ve çöplerin temizlenmesi hedefleniyor. Çalışmaların Kasım ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Yetkililer Yerinde İnceledi

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve AK Parti İl Başkanı Galip Uzun çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Yeşilırmak’ın Amasya’ya yakışır bir görünüme kavuşmasının hedeflendiği bildirildi.

