Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık Toplantılarına Başladı — Geçit'ten Otistik Çocuklar ve Yaşlı Bakım Merkezi Müjdesi

Yeşilyurt Belediye Meclisi Aralık Toplantılarına Başladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit başkanlığında gerçekleştirilen toplantıyla Aralık ayı çalışmalarına başladı. 1. Olağan Birleşiminde toplam 17 madde karara bağlandı.

Toplantının açılışı ve gündem

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mazeretli meclis üyelerinin dilekçeleri okunup kabul edildikten sonra, 05 Kasım 2025 tarihli Kasım ayı toplantısı karar özetinin oybirliğiyle kabulü sağlandı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vurgusu

Gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü anarak belediyenin engelli bireylere yönelik çalışmalarını ve projelerini paylaştı. Başkan Geçit’in konuşması şöyle oldu:

"Engelli bireylerimizin toplumsal yaşamın her alanına eşit, özgür ve güvenli bir şekilde katılabilmesi; güçlü bir dayanışma ruhu ve yüksek bir farkındalıkla mümkündür. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, bu bilinci canlı tutmak, engelleri ortadan kaldırmak ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek adına önemli bir hatırlatmadır. Belediye olarak; şehrimizde yaşayan tüm engelli hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek, erişilebilir bir şehir hedefiyle hizmetlerimizi geliştirmek ve her türlü desteği sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gerçek medeniyet, en dezavantajlı bireylerine sunduğu imkânlarla ölçülür. Tüm engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, hep birlikte engelsiz bir yaşamı inşa edeceğimize yürekten inanıyorum."

Başkan Geçit konuşmasının ardından, CHP’nin görme engelli meclis üyesi Ali Ercan’a meclis çalışmalarına katkılarından dolayı teşekkür etti ve günün anısına hediye takdiminde bulundu.

CHP Meclis Grubu Başkan Vekili Cemal Gürsel Akgün ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü, farkındalığı artırmak, engelli birlikte kaldırmak ve erişilebilir bir dünya için hepimizin sorumluluk aldığını hatırlatan önemli bir gündür. Çünkü herkes için erişilebilir sosyal yaşam, kent planlaması, eğitim ve istihdam güçlü bir toplumun temelini oluşturur. Engelli bireylerin hayata tam ve bağımsız katılımının bir lutüf değil, bir hak olduğunu unutmadan; her bireyin eşit fırsatlara sahip olmasının insan onuruna duyduğumuz saygının bir göstergesi olduğunu hatırlamalıyız. Unutmayalım ki bir toplum, en kırılgan bireylerine sunduğu imkanlar ölçüsünde gerçek anlamda gelişmiştir. Bu nedenle hepimizi, engelli bireylerimizin günlük yaşama tam ve özgürce katılabilmesi için daha fazla duyarlılık göstermeye ve sorumluluk almaya davet ediyoruz".

Projeler ve yatırımlar

Toplantıda Başkan Geçit, belediyenin engelli vatandaşlara yönelik yatırımlarından ve yeni birim oluşturma çalışmalarından söz etti. Başkan Geçit, belediye bünyesinde engelliler biriminin kurulması için çalışmaların başlatıldığını ve 2026 yılı içinde bu birimin faaliyete geçirilmesinin planlandığını ifade etti.

Engelliler Gündüz Bakım Evi talebine ilişkin bilgilendirme yapan Geçit, Yaşlı Bakım Merkezi projesinin tamamlandığını ve belediye ile bir hayırsever iş insanının ortak çalışmasıyla yer tahsisinin sağlandığını belirtti. Başkan Geçit, projenin temelinin 2026 yılının Mart ayında atılacağını söyledi: "Şehrimize prestij seviyesi yüksek modern bir Yaşlı Bakım Evi kazandıracağız".

Başkan Geçit, seçim vaatlerinden olan Otistik Çocuklar Merkezi ile ilgili de tarih verdi. Geçit’in açıklaması aynen şöyle:

"Bu merkezimizi Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçemizin içerisinde daha önce Nikah Dairesi olarak kullandığımız binada faaliyete sunacağız. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve güzel bir binada sosyal etkinliklere katılmaları için binamızda tadilat ve yenileme çalışmalarımızın önemli bir kısmını tamamladık. İki veya üç hafta içerisinde çalışmaları tamamlayarak açılışımızı gerçekleştireceğiz, şimdiden hayırlı olsun".

Ayrıca Başkan Geçit, Çilesiz Mahallesi’ndeki Engelsiz Park içerisine bir Engelsiz Kafe kurulması yönündeki talebi değerlendirdiklerini ve uygun bir noktada bu kafenin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

Kararlar ve komisyon çalışmaları

Toplantıda ağırlıklı olarak imar maddeleri görüşülüp karara bağlandı. Buna göre, Yakınca Mahallesi’nde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait olan 60 metrekarelik alanın bölgedeki yeni enerji taleplerinin karşılanması için TEDAŞ Genel Müdürlüğüüne 10 yıl süreyle tahsis edilmesine karar verildi.

Hukuk İhtisas Komisyonu tarafından sunulan ve Yeşilyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliğiyle ilgili gündem maddesi kabul edildi. Bu konuyla ilgili bilgi veren Başkan Geçit, belediyenin statü değişikliği sürecine dair şunları söyledi:

"Belediyemiz deprem sonrasında C-14 kategorisinden C-13 kategorisine indirilmişti. Belediye olarak yaptığımız çalışmalar ve girişimlerin ardından bu konuyu Bakanlığımıza tekrardan ilettik, diğer Bakanlıklardan olumlu görüşler geldi. 50’ye yakın belediye statü değişikliği için talepte bulundu, kabul edilen üç belediye arasında Yeşilyurt Belediyemizde bulunuyor. Belediyemizin statüsü C-13’ten C-14’e yükselmiş oldu".

Gündemdeki üç maddenin ertelenmesine ve altı maddenin İmar Komisyonu’na havale edilmesine karar verilmesinin ardından, Aralık Ayı 1. Olağan Toplantısını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, kalan gündem maddelerini görüşmek üzere 5 Aralık Cuma günü saat 14:00’te yeniden bir araya gelecek.

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ, YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. İLHAN GEÇİT BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TOPLANTI İLE ARALIK AYI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. 1.OLAĞAN BİRLEŞİMİNDE TOPLAM 17 MADDE KARARA BAĞLANDI.