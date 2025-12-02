Yeşilyurt Belediyesi ve DEHADER'den Aile Mentorluğu Kültür Gezisi — Diyarbakır, Mardin, Midyat

Yeşilyurt Belediyesi ve DEHADER'den Aile Mentorluğu Kültür Gezisi

40 rehber öğretmen ve aileleri Diyarbakır, Mardin ve Midyat'ı ziyaret etti

Yeşilyurt Belediyesi ile DEHADER (Değerli Hayatlar Eğitim Derneği) iş birliğinde yürütülen ve Malatya Valiliği ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, ayrıca İstanbul Üsküdar Üniversitesi katkılı 365 Gün Aile projesi kapsamında gerçekleştirilen Aile Mentorluğu eğitimlerine katılan 40 rehber öğretmen ve aileleri anlamlı bir kültür gezisinde buluştu.

Toplumun temel taşı olan aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan program, Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde ve DEHADER destekleriyle ilçede düzenlenen eğitimler sonucu ortaya çıkan dayanışmayı pekiştirdi. Alanında uzman psikologlar ve akademisyenler tarafından verilen eğitimleri tamamlayan 40 rehber öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Gününü anmak üzere hem mesleki hem de aile boyutlu bir kutlama niteliği taşıyan geziye katıldı.

Gezide ziyaret edilen kültürel merkezler

Program kapsamında katılımcılar; Diyarbakır Surları, İçkale, Ulu Camii, Dört Ayaklı Minare, Hasanpaşa Hanı, Mardin Kasimiye Medresesi, Dara Antik Kenti ve Mardin Ulu Camii gibi tarihi mekânları gezdi. Ayrıca Eski Mardin'in taş sokakları, gümüş atölyeleri ile kültürel miras alanları ziyaret edilerek yerel zenginlikler yerinde tanındı.

Gezide bir araya gelen rehber öğretmenler, çeşitli etkinliklerle mesleki dayanışmalarını güçlendirirken aileleriyle birlikte farklı şehirlerin kültürünü birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Yeşilyurt Belediyesi ve DEHADER koordinasyonunda gerçekleşen etkinliğin, 365 Gün Aile - Aile Mentorluğu projesinin hedefleriyle uyumlu önemli bir sosyal buluşma olduğu vurgulandı.

Değerli Hayatlar Eğitim Derneği Başkanı Mine Yeter gezinin anlamına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa hayata geçirdiğimiz 365 Gün Aile projesi, Malatya Valiliğimizin himayelerinde ve paydaş kurumlarımızın güçlü desteğiyle yürüttüğümüz kıymetli bir aile odaklı sosyal inovasyon modelidir. Öğretmenlerimiz ve ailelerimizle oluşturduğumuz bu gönül bağı, düzenlediğimiz gezide bir kez daha güçlendi. Öğretmenler Günü’nü böyle anlamlı bir kültür yolculuğuyla kutlamak hepimiz için çok özel oldu. Etkinliklerimize desteklerini eksik etmeyen Yeşilyurt Belediyemize ayrıca teşekkür ediyoruz."

