Yeşilyurt Belediyesi ve DEHADER'den Aile Mentorluğu Kültür Gezisi — Diyarbakır, Mardin, Midyat

Yeşilyurt Belediyesi ve DEHADER öncülüğünde 40 rehber öğretmen ve aileleri, 365 Gün Aile projesi kapsamında Diyarbakır, Mardin ve Midyat'a kültür gezisi düzenledi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:35
Yeşilyurt Belediyesi ve DEHADER'den Aile Mentorluğu Kültür Gezisi — Diyarbakır, Mardin, Midyat

Yeşilyurt Belediyesi ve DEHADER'den Aile Mentorluğu Kültür Gezisi

40 rehber öğretmen ve aileleri Diyarbakır, Mardin ve Midyat'ı ziyaret etti

Yeşilyurt Belediyesi ile DEHADER (Değerli Hayatlar Eğitim Derneği) iş birliğinde yürütülen ve Malatya Valiliği ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, ayrıca İstanbul Üsküdar Üniversitesi katkılı 365 Gün Aile projesi kapsamında gerçekleştirilen Aile Mentorluğu eğitimlerine katılan 40 rehber öğretmen ve aileleri anlamlı bir kültür gezisinde buluştu.

Toplumun temel taşı olan aile kurumunu güçlendirmeyi amaçlayan program, Yeşilyurt Belediyesi ev sahipliğinde ve DEHADER destekleriyle ilçede düzenlenen eğitimler sonucu ortaya çıkan dayanışmayı pekiştirdi. Alanında uzman psikologlar ve akademisyenler tarafından verilen eğitimleri tamamlayan 40 rehber öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Gününü anmak üzere hem mesleki hem de aile boyutlu bir kutlama niteliği taşıyan geziye katıldı.

Gezide ziyaret edilen kültürel merkezler

Program kapsamında katılımcılar; Diyarbakır Surları, İçkale, Ulu Camii, Dört Ayaklı Minare, Hasanpaşa Hanı, Mardin Kasimiye Medresesi, Dara Antik Kenti ve Mardin Ulu Camii gibi tarihi mekânları gezdi. Ayrıca Eski Mardin'in taş sokakları, gümüş atölyeleri ile kültürel miras alanları ziyaret edilerek yerel zenginlikler yerinde tanındı.

Gezide bir araya gelen rehber öğretmenler, çeşitli etkinliklerle mesleki dayanışmalarını güçlendirirken aileleriyle birlikte farklı şehirlerin kültürünü birebir deneyimleme fırsatı buldu.

Yeşilyurt Belediyesi ve DEHADER koordinasyonunda gerçekleşen etkinliğin, 365 Gün Aile - Aile Mentorluğu projesinin hedefleriyle uyumlu önemli bir sosyal buluşma olduğu vurgulandı.

Değerli Hayatlar Eğitim Derneği Başkanı Mine Yeter gezinin anlamına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Yeşilyurt Belediyemizle ortaklaşa hayata geçirdiğimiz 365 Gün Aile projesi, Malatya Valiliğimizin himayelerinde ve paydaş kurumlarımızın güçlü desteğiyle yürüttüğümüz kıymetli bir aile odaklı sosyal inovasyon modelidir. Öğretmenlerimiz ve ailelerimizle oluşturduğumuz bu gönül bağı, düzenlediğimiz gezide bir kez daha güçlendi. Öğretmenler Günü’nü böyle anlamlı bir kültür yolculuğuyla kutlamak hepimiz için çok özel oldu. Etkinliklerimize desteklerini eksik etmeyen Yeşilyurt Belediyemize ayrıca teşekkür ediyoruz."

YEŞİLYURT BELEDİYESİ İLE (DEHADER) DEĞERLİ HAYATLAR EĞİTİM DERNEĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE MALATYA...

YEŞİLYURT BELEDİYESİ İLE (DEHADER) DEĞERLİ HAYATLAR EĞİTİM DERNEĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE MALATYA VALİLİĞİ İLE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DESTEKLENEN, İSTANBUL ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ’NİN DE KATKI SUNDUĞU "365 GÜN AİLE" PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "AİLE MENTORLUĞU" EĞİTİMLERİNE KATILAN 40 REHBER ÖĞRETMEN VE AİLELERİ, DİYARBAKIR, MARDİN VE MİDYAT’A DÜZENLENEN KÜLTÜR GEZİSİNE KATILDI.

YEŞİLYURT BELEDİYESİ İLE (DEHADER) DEĞERLİ HAYATLAR EĞİTİM DERNEĞİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN VE MALATYA...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce Belediye Meclisi'nden Yeni İmar ve Yapı Güvenliği Düzenlemeleri
2
Sivas'ta Sokak Hayvanlarına Kapsamlı Rehabilitasyon Dönüşümü
3
Düzce Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
4
Diyarbakır’da Camide Mihrap Duvarından Yeşeren Bitki Cemaatı Şaşırttı
5
Gaziantep'te Soğan Kebabı Sezonu Açıldı
6
Duatepe Anıtı Sisle Kaplandı: Polatlı'da Kartpostallık Görüntüler
7
Rektör Sözbir, Başsavcı Yasin Emre’yi Ziyaret Etti

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde