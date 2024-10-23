Yılbaşı Alışveriş Festivali Tohum Otizm Vakfı'nda

Yılbaşı Alışveriş Festivali Geliyor

Tohum Otizm Vakfı, 3 Aralık tarihinde düzenleyeceği Yılbaşı Alışveriş Festivali ile yeni yıla merhaba demeye hazırlanıyor. Bu yıl "İyilikten Festival Doğar" temasıyla 17'ncisi gerçekleşecek etkinlik, Divan Kuruçeşme mekanında gerçekleştirilecek.

Hedef: Farkındalık ve Destek

Festival, otizmli bireylerin yararına sunulan projeleri desteklemek, toplumsal farkındalık yaratmak ve kaynak oluşturmak amacı taşıyor. Ziyaretçiler, yeni yıl öncesi sevdiklerine hediyeler alırken, otizmli çocukların eğitimine de katkı sağlamış olacaklar.

Festivale Yoğun İlgi Bekleniyor

Geçtiğimiz yıl 2000'e yakın kişinin katıldığı ve 100'e yakın firmanın destek verdiği festivale, bu yıl da tanınmış markaların katılması bekleniyor. Ziyaretçiler, takı, giyim, dekorasyon, ev tekstil ürünleri, mücevher, kozmetik, aksesuar ve teknoloji ürünleriyle buluşma fırsatı bulacak.

Çekiliş ve Bağışlar

11.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak festivalde, iş dünyası, sanat dünyası ve medyadan duyarlı kişilerin bağışladığı hediyeler, çekilişte ziyaretçilere sunulacak. Ayrıca, vakfın kurucuları ve ünlü isimler tarafından hazırlanan özel tasarım yılbaşı hediye sepetleri de otizmli çocuklara destek olacaktır.