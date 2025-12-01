Yıldırım'da Nostalji ve Kahkaha: 'Gülümseten Hatıralar' İlgiyle Sahnelendi

Yıldırım Belediyesi'nin 'Gülümseten Hatıralar' interaktif müzikli gösterisi, Faruk Sofuoğlu ve Evrim Kırcı ile 80'ler-90'lar nostaljisini sahneye taşıdı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 13:16
Yıldırım'da Nostalji ve Kahkaha: 'Gülümseten Hatıralar' İlgiyle Sahnelendi

Yıldırım'da nostalji ve kahkaha dolu gece

Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor. Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar uzanan etkinlik yelpazesinin son durağı, 80’li ve 90’lı yılların sıcak atmosferini sahneye taşıyan Gülümseten Hatıralar adlı interaktif müzikli gösteri oldu.

İzleyicileri dönemin samimi atmosferine götüren, nostaljiyi müzik ve mizahla buluşturan gösteriye Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Gösteride, dönemin unutulmaz şarkıları, sokak kültürü, çocuk oyunları, aile ilişkileri ve mahalle yaşamı eğlenceli bir üslupla sahnelendi.

Başrolde yer alan Faruk Sofuoğlunun performans ve anlatılarıyla akışın yönlendiği gecede, Evrim Kırcının seslendirdiği nostaljik şarkılar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Herkes için kültür sanat

Kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu doğrultuda hem nostalji dolu hem de farklı yaş gruplarına hitap eden programlar düzenlemeye devam ediyoruz. ‘Gülümseten Hatıralar’ da geçmişin samimiyetini bugünün enerjisiyle birleştiren özel bir gösteri oldu. Hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KÜLTÜR SANAT PROGRAMLARIYLA İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA RENK KATMAYA DEVAM...

YILDIRIM BELEDİYESİ, KÜLTÜR SANAT PROGRAMLARIYLA İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA RENK KATMAYA DEVAM EDİYOR.

YILDIRIM BELEDİYESİ, KÜLTÜR SANAT PROGRAMLARIYLA İLÇENİN SOSYAL YAŞAMINA RENK KATMAYA DEVAM...

İLGİLİ HABERLER

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde'de Tek Yön Projesi: Yeni Parklama Kuralları ve Cezalar
2
Çankırı'nın meşhur tuzu ile 6 yıldır geçimini sağlayan 4 çocuk annesi
3
Hacıhüseyin’e Yeni İçme Suyu Hattı: BASKİ Müdahalesi
4
Akyaka'da 300 öğrenciye siber suçlar ve güvenli internet eğitimi
5
İncirliova Sevgi Yolu'nda Ağaç Bakımı ve Çevre Temizliği
6
BUÜ'de Bursa Kent Tarihi: Güncel Araştırmalar Poster Sunumu

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı