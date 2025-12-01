Yıldırım'da Nostalji ve Kahkaha: 'Gülümseten Hatıralar' İlgiyle Sahnelendi

Yıldırım'da nostalji ve kahkaha dolu gece

Yıldırım Belediyesi, kültür ve sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor. Konserlerden tiyatro gösterimlerine, söyleşilerden sinema gecelerine kadar uzanan etkinlik yelpazesinin son durağı, 80’li ve 90’lı yılların sıcak atmosferini sahneye taşıyan Gülümseten Hatıralar adlı interaktif müzikli gösteri oldu.

İzleyicileri dönemin samimi atmosferine götüren, nostaljiyi müzik ve mizahla buluşturan gösteriye Yıldırımlılar yoğun ilgi gösterdi. Gösteride, dönemin unutulmaz şarkıları, sokak kültürü, çocuk oyunları, aile ilişkileri ve mahalle yaşamı eğlenceli bir üslupla sahnelendi.

Başrolde yer alan Faruk Sofuoğlunun performans ve anlatılarıyla akışın yönlendiği gecede, Evrim Kırcının seslendirdiği nostaljik şarkılar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Herkes için kültür sanat

Kültür ve sanatın toplum için önemine dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım’da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu doğrultuda hem nostalji dolu hem de farklı yaş gruplarına hitap eden programlar düzenlemeye devam ediyoruz. ‘Gülümseten Hatıralar’ da geçmişin samimiyetini bugünün enerjisiyle birleştiren özel bir gösteri oldu. Hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirdiğini görmek bizim için en büyük mutluluk" ifadelerini kullandı.

