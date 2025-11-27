Yıldız Holding Analist ve Yatırımcı Toplantısı: 2025'in 9 Aylık Sonuçları Paylaşıldı

Yıldız Holding, halka açık şirketleriyle 2025'in 9 aylık finansal sonuçlarını, büyüme stratejilerini ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yatırımcılarla paylaştı.

Yıldız Holding ve halka açık şirketleri yatırımcı ve analistlerle buluştu

Yıldız Holding, bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği Analist ve Yatırımcı Toplantısında Holding ve halka açık şirketlerinin 2025 yılı 9 aylık finansal sonuçlarını, büyüme stratejilerini ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yatırımcı ve analistlerle paylaştı.

Toplantıya katılanlar ve sunumlar

Toplantıda Ülker Bisküvi, Besler, ŞOK Marketler, Bizim Toptan, Gözde Girişim ve Penta Teknoloji yöneticileri bir araya geldi. Etkinliğin ev sahipliğini Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik üstlendi; moderasyonu ise Yıldız Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Münir Emre Ertürk yaptı.

Toplantıda, Ülker Bisküvi CFO’su Fulya Banu Sürücü, Besler CFO’su Ufuk Kasar, ŞOK Marketler CFO’su Ziya Kayacan, Bizim Toptan CFO’su Emir Yılmazoğlu, Gözde Girişim CEO’su Levent Sipahi ve Penta Teknoloji CFO’su Eren Mantaş tarafından 2025 yılının 9 aylık finansal performansı sunumlarla aktarıldı ve katılımcıların soruları yanıtlandı.

Fahrettin Günalp Ertik'in değerlendirmesi

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Günalp Ertik, toplantının finansal paydaşlarla uzun vadeli ve şeffaf iletişim açısından taşıdığı önemi vurguladı. Ertik, “Yıldız Holding’in halka açık şirketlerinin performansını analist ve yatırımcılarla paylaşmayı, yasal zorunluluktan öte paydaşlarımızla kurduğumuz güvene dayalı yönetim kültürümüzün bir parçası olarak görüyoruz.” dedi.

Ertik açıklamasında ayrıca odaklı ve yalın yönetim anlayışının sürdürülebilir başarı stratejisinin temelini oluşturduğunu belirtti. Reel büyüme, inovasyon ve verimlilik hedefleriyle faaliyetlerin sürdürüldüğünü, odaklanma stratejisinin finansal istikrarı koruduğunu ve üretimden ihracata, yatırımdan istihdama kadar geniş bir alanda değer üretildiğini ifade etti.

Yıldız Holding’in 2025 yılı 9 aylık konsolide finansal sonuçlarına ilişkin Ertik, satışların geçen yılın aynı dönemine göre %34 artışla 469 milyar TLye yükseldiğini, ihracatın ise %38 artışla 22 milyar TL olarak gerçekleştiğini paylaştı. Ertik, “Önümüzdeki dönemde de finansal disiplinimiz ve şeffaf yönetişim anlayışımızla, faaliyet gösterdiğimiz her alanda paydaşlarımız ve ülkemiz için katkı sunmaya devam edeceğiz.” sözlerine yer verdi.

